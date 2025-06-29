هادية غالب تكشف هذا الأمر للمرة الأولى

ميرنا وليد - بيروت - كشفت مصممة الأزياء هادية غالب أن 80% من منتجاتها فاخرة وموجهة الى الأسواق العالمية.

وعن إرتداء النجمة العالمية جينيفر لوبيز من تصاميمها أجابت أن حلمها كان الوصول الى الشهرة والعالمية، وأضافت قائلة: "لم يكن الهدف السوق المحلي فقط، بل إنشاء علامة مصرية تشكل بصمة في عالم الموضة الدولي"، وهذا ما دفعها الى التركيز الشديد على أعلى معايير الجودة لضمان قدرة المنتج على المنافسة في الأسواق الدولية.

عن ارتداء النجمة العالمية جينيفر لوبيز لإحدى تصاميمها قالت هادية غالب: "لم أصدق عيني عندما رأيت جينيفر لوبيز ترتدي من تصاميمي". موضحة أنها اكتشفت بالصدفة ارتداء لوبيز لإحدى نظاراتها التي صممتها، وقالت: "كنت في مطبخ منزلي حين بدأت أتلقى الصور من عدة أشخاص ولم أصدق عينيّ عندما رأيت تصميمي ترتديه إحدى أكبر نجمات العالم".