مشاهير رفضوا تكريماً يتمناه الجميع في هوليوود

ميرنا وليد - بيروت - ممشى المشاهير في هوليوود يمتد على طول 15 مبنى من جادة هوليوود وشارع فاين في تينسلتاون. وهو مخصص لتكريم الأفضل في صناعة الترفيه سواء كانوا مغنيين أو ممثلين ومعظم الذين ينتمون الى هذه الفئة يتمنون أن يحظوا بنجمة تحمل إسمهم في هذا المكان بإستثناء البعض الذين رفضوا وأبرزهم آل باتشينو الذي لم يرد على طلب وضع إسمه في الممشى الشهير. دينزل واشنطن عرض عليه عدة مرات لكنه رفض دون الإفصاح عن الأسباب. وجوليا روبرتس أجابت بتهذيب بالرفض. كلينت إيستوود كان جوابه حاسماً بالرفض. ويتني هيوستون رفضت أن يسير الناس على إسمها. وجورج كلوني لا تهمه النجمة أبداً وكذلك مادونا رفضت. ويتني هيوستون رفضت أن يدوس اي أحد على إسمها ومحمد علي كلاي رفض أن يدوس أي كان على إسم النبي محمد فعلقوا نجمته على الحائط.

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