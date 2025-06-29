ميرنا وليد - بيروت - بعد النظارات الشمسية الصغيرة، بدأت النجمات الشهيرات بتفضيل النظارات الشمسية الكبيرة الحجم التي تبرز الوجه ولفت الأنظار نظارات داكوتا جونسون وكايا جيربر وأيرينا شايك وغيرهن. هاري ستايلز شوهد في لندن مرتدياً نظارة بوتيغا فينيتاس بينما وضعت كيم كارداشيان نظارة فيبي فيلوس خلال جولتها على يخت في كابو. أيرينا شايك إختارت نظارات ريك أوينز الشمسية مع فستان صيفي . وفي الوقت نفسه، يمكن لأي شخص حريص على التطلع إلى حقبة ماضية أن يتوجه إلى كايا جيربر بنظاراتها الشمسية المستوحاة من السبعينيات أو نظارات داكوتا جونسون ذات النظارات الشمسية.

كانت هذه تفاصيل خبر النظارات الشمسية الكبيرة تجذب المشاهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.