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ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل التركي تولغا ساريتاش، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، منشور احتفل فيه بالذكرى السنوية الأولى لزواجه من مصممة الأزياء زينب ميروك، كما كشف فيه عن اسم مولودهما المنتظر.
ونشر تولغا مجموعة صور رومانسية له مع زوجته عبر خاصية الستوري، من رحلتهما الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأرفق تولغا الصور بتعليق كتب فيه: "27 يونيو... إلى المزيد من السنوات"، فيما شاركت زينب صورة أخرى لهما وأرفقتها بعبارة "عمر كامل".
وفي مقابلة حديثة له، أعلن تولغا لأول مرة عن الاسم الذي اختاراه لمولودهما المنتظر، وهو "علي"، وقال أن ولادة طفلهما ستتم في إسطنبول خلال نهاية شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، وأضاف: "كل شيء يسير على ما يرام... نتابع مع الأطباء باستمرار ونعيش لحظات مليئة بالترقب والسعادة".
كانت هذه تفاصيل خبر تولغا ساريتاش يحتفل برومانسية بذكرى زواجه.. ويعلن اسم مولوده المنتظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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