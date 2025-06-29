ميرنا وليد - بيروت - أجرى موقع "الفن" مقابلة شيّقة مع الإعلامية جيسيكا عازار وذلك خلال إطلاق "مينتور العربية" الدورة السادسة من مبادرتها الإقليمية "مسابقة أفلام وأغاني تمكين الشباب"، في بيروت ضمن فعاليات Beirut Digital District، وبرعاية وزارة الثقافة اللبنانية ممثلة بالمدير العام للشؤون الثقافية، الدكتور علي الصمد.
وقد أدارت الحوار الإعلامية جيسيكا عازار، بمشاركة عدد من أعضاء لجنة التحكيم، منهم: المخرج أمين دره، الكاتب رامي كوسا، المنتج سام لحود، الممثل سعيد سرحان، المنتجة كارلا عاد، الممثل كارلوس عازار، الممثلة كارمن بصيبص، كميل أبي خليل من منصة أنغامي، والملحن نزار فرنسيس.
موقع "الفن" تواجد في المناسبة، وقد أجرينا معها هذه المقابلة.
كانت هذه تفاصيل خبر جيسيكا عازار: "هذا مصير برنامجي 40" وهكذا ردّت على إشاعة إنفصالها عن زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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