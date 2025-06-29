تغريم فتاة بمبلغ كبير بسبب ازعاج ممثل مصري شهير

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت المحكمة المختصة في مصر قرارا، قضت فيه بتغريم فتاة مبلغ 10 آلاف جنيه مصري، بسبب اتهامها بإزعاج الممثل المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، و إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، كان أشرف زكي قد تقدم ببلاغ رسمي ضد الفتاة، اتهمها فيه بالتسبب في مضايقته عبر مواقع التواصل.
وبعد التقدم بالبلاغ باشرت النيابة التحقيق فيه، وأحالت المتهمة إلى المحكمة المختصة، لتصدر بحقها دفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه مصري أي ما يعادل 200 دولار أميركي.
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