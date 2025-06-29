ميرنا وليد - بيروت - توفيت الممثلة الهندية شيفالي جاريوالا، المعروفة بلقب "فتاة كانتا لاغا"، بشكل مفاجئ يوم الجمعة، تاركةً صدمة كبيرة بين جمهورها ومحبيها.

وبحسب التقارير، نُقلت شيفالي إلى مستشفى بيلفيو متعدد التخصصات في مومباي على وجه السرعة من قِبل زوجها باراج تياغي وأصدقائها، إلا أنها فارقت الحياة فور وصولها، عن عمر ناهز 42 عامًا.

واشتهرت شيفالي في أوائل الألفينات بعد مشاركتها في النسخة الريمكس من أغنية كانتا لاغا، ولفتت الأنظار بجمالها اللافت وأسلوبها الجريء، ما منحها شهرة سريعة في عالم الفن.

في العام 2014، تزوّجت من الممثل باراج تياغي، وظهرا معًا في عدة مناسبات وبرامج، حيث شكّلا ثنائيًا محبوبًا.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة ممثلة هندية شهيرة لأسباب غامضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.