شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد فريدة فهمي.. رحلة "فراشة الاستعراض" التي أبهَرت العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الفنانة القديرة فريدة فهمي، أيقونة الرقص الاستعراضي المصري، بعيد ميلادها الـ85، حيث وُلدت في مثل هذا اليوم من عام 1940 بالقاهرة لأسرة فنية، إذ كان والدها المهندس حسن فهمي عميدًا لمعهد السينما، وهو ما ساعد في اكتشاف موهبتها المبكرة.

من كلية الآداب إلى دكتوراه في الرقص

التحقت فهمي بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، لكن شغفها بالفن قادها لمسار مختلف. في الثمانينيات، حصلت على دكتوراه في الرقص الإيقاعي من الولايات المتحدة، بعد أن قدمت رسالة ماجستير عن شقيق زوجها محمود رضا، الذي وصفته بأنه "خلق لغة حركية جديدة مستمدة من تراث مصر".

أسطورة فرقة رضا

كانت فهمي شريكًا أساسيًا في تأسيس فرقة رضا عام 1961 مع زوجها الراحل علي رضا وشقيقه محمود، حيث قدموا عروضًا استعراضية حملت التراث المصري إلى العالمية، وبرزت موهبتها في فيلم "غرام في الكرنك" (1967) الذي سجل رحلة الفرقة إلى الصعيد.

محطات سينمائية لامعة

شاركت فهمي في 10 أفلام، بدءًا من "فتى أحلامي" (1957)، مرورًا بأعمال مثل "الأخ الكبير" و"إسماعيل ياسين في البوليس الحربي"، وصولًا إلى آخر أعمالها السينمائية "أسياد وعبيد" (1978).

اعتزال مبكر وإنجازات أكاديمية

قررت فهمي اعتزال الفن في سن الأربعين لتحقيق حلمها الأكاديمي، حيث درّست في جامعات عالمية، ونشرت أبحاثًا عن الفن الاستعراضي المصري.

تكريم رئاسي

في مارس 2024، كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية، تقديرًا لدورها الرائد في إثراء الحركة الفنية المصرية.