ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواق التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، من حفلها الذي أحيته أمس في لندن.
وظهرت إيلا إبنة نانسي في مقطع الفيديو، إذ حضرت حفل والدتها بين الجمهور، ولفتت الأنظار بتفاعلها مع غناء نانسي لأغنية "من نظرة".
وتفاعل رواد الانترنت بشكل واسع مع مقطع الفيديو، ولفتوا "إلى جمال ولطافة إيلا التي ظهرت وهي ترقص وتشجع والدتها بحماس لافت.
وأشعل نانسي اجواء الحفل في لندن الذي أحيته أمس السبت، حيث قدمت باقي من أجمل أغانيها الجديدة والقديمة.
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة نانسي عجرم "إيلا" بين الجمهور.. وهكذا تفاعلت مع غناء والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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