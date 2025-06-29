شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفصالها عن بن أفليك.. تعرف على عدد حالات الطلاق التي مرت بها جينيفر لوبيز والان مع تفاصيل الخبر

جينيفر لوبيز الفنانة متعددة الأوجه والمعروفة بغنائها وتمثيلها ومشاريعها التجارية، والتي تمر حاليًا بفترة ما بعد الطلاق من النجم العالمي بن افليك، شهدت تجارب زوجية متعثرة لعدة مرات، حيث مرت جي لو بـ 4 حالات طلاق طوال حياتها، وكل منها يمثل لحظات مهمة في تاريخها الشخصي، وفي هذا السياق نعرض تفاصيل عن تلك العلاقات في هذا التقرير.

1. أوجاني نوا (1997-1998)

زواج جينيفر لوبيز الأول جاء من أوجاني نوا، الممثل والمنتج الكوبي، حيث تزوجا عام 1997، ثم انفصلا بعد أقل من عام في 1998، ورغم قصر مدة زواجهما، حاول "نوا" لاحقًا استغلال علاقتهما بإنتاج فيلم عن زواجهما، مما أدى إلى نزاعات قانونية مع لوبيز.

2. كريس جود (2001-2003)

في عام 2001، تزوجت لوبيز من الراقص ومصمم الرقصات كريس جود، ودام زواجهما قرابة عامين قبل أن ينتهي بالطلاق عام 2003، ومنذ ذلك الحين، تحدث "جود" عن تحديات الحفاظ على الخصوصية في علاقة رفيعة المستوى.

3. مارك أنتوني (2004-2014)

كان زواج "لوبيز" الثالث من المغني مارك أنتوني في عام 2004، ورزق الزوجان بتوأم، ماكس وإيمي، قبل أن ينفصلا في عام 2011 وينتهيا بطلاقهما في عام 2014، وعلى الرغم من انفصالهما، فقد حافظا على علاقة ودية في تربية الأبناء.

4. بن أفليك (2022-2025)

آخر زواج للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، كان من الممثل بن أفليك، اللذان تجدد حبهما عام 2021 وتزوجا في لاس فيجاس، يوليو 2022، إلا أنهما تقدما بطلب الطلاق في أغسطس 2024، مشيرين إلى خلافات لا يمكن حلها، وتم الانتهاء من إجراءات الطلاق في أوائل عام 2025، مسجلاً بذلك الطلاق الرابع لـ لوبيز.

خلال هذه التجارب، أكدت لوبيز أنها لا تخجل من علاقاتها السابقة والدروس المستفادة منها، لافته إلى أنها تواصل التركيز على مسيرتها المهنية ونموها الشخصي، متقبلةً رحلتها بصمود وتفاؤل.