شكرا لقرائتكم خبر عن نجم Squid Game يكشف عن الجانب الصعب في تصوير ألعاب سلسلة التشويق الكورية والان مع تفاصيل الخبر

كشف لي جونج جاي، صاحب مسلسل Squid Game، حقيقة تجاربه في تصوير الموسم الجديد، بالإضافة إلى اللعبة التي سببت له أكبر قدر من المتاعب والإرهاق خلال تصوير الأجزاء السابقة من المسلسل، وهي الأمور التي تحدث عنها خلال ظهوره في مؤتمر صحفي استضافته Netflix.

قال لي جونج جاي، في البداية حسب صحيفة إكسبريس: "بعض الألعاب تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا والبعض الآخر يتطلب مجهودًا عاطفيًا كبيرًا، وإذا نظرت إلى جميع الألعاب من الموسم الأول وحتى الموسم الثالث، أعتقد أن كل واحدة منها لها لونها الفريد ولدي ذكريات مختلفة عن كل لعبة".

ومع ذلك، أشار إلى أن "لعبة الضوء الأحمر والضوء الأخضر، كانت مُرهقة جسديًا، ففي الموسم الأول، بدأتُ تصوير اللعبة دون أن أعرف حقًا ما أتوقعه عاطفيًا وجسديًا"، فيما كانت هناك أيضًا أوقات اعترف فيها بأنه شعر "بحرج شديد"، وحتى أنه ذهب إلى حد وصف الأمر بأنه "صعب للغاية، علي أن أقول ذلك".

لي جونج جاي بطل مسلسل Squid Game

وأضاف: "في الموسم الثاني عندما صورنا Red Light, Green Light مرة أخرى، كان عليّ أن ألعب دور محاولة إقناع جميع اللاعبين الآخرين البالغ عددهم 455 لاعبًا بالاستماع إليّ، لذلك كنت أصرخ دائمًا بأعلى صوتي"، وقال مازحًا: "وفي أثناء قيامي بذلك شعرت تقريبًا وكأنني رئيس فصل دراسي يحاول إسكات هذا الفصل الدراسي الضخم والصاخب".

فيما يتعلق بالإرهاق العاطفي، قال: "لأنك هناك مع لاعبين آخرين.. عليك أن تتقبل بعضهم، ثم في اللحظة التالية عليك أن تتجاهلهم فجأة.. ثم حتى عندما تدخل الغرفة، إذا لم يكن العدد مناسبًا، ينتهي بك الأمر بقتل أحدهم".

ويتذكر تفاصيل موقع التصوير: "وفي المرحلة الأخيرة، عندما تنظر إلى تلك الفتحة الصغيرة في الباب، عليك أن تشاهد أشخاصًا آخرين يموتون أمامك"، ومن ثم أضاف في ختام حديثه: "أعتقد أن القوس العاطفي بأكمله لتلك اللعبة كان صعبًا للغاية ومليئًا بالتحديات".