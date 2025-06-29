ذهب أبيض أم أصفر؟.. اكتشفي أي لون يليق بكِ أكثر قبل اتخاذ القرار!

ميرنا وليد - بيروت - عند اختيار قطعة مجوهرات ثمينة، لا يكفي أن يعجبك التصميم فقط، فاللون أيضًا يلعب دورًا أساسيًا في إبراز جمالك وتحديد أسلوبك.

بين بريق الذهب الأبيض ولمعة الذهب الأصفر عليك تحديد أيهما يناسبك أكثر.

الذهب الأبيض يتميّز بلمسته العصرية ولمعانه الفضي الناعم، كما أنه أكثر صلابة ومتانة بفضل المعادن التي يُمزج بها لذلك يعد خيارا مناسبا لعشاق الطابع البسيط. في المقابل، الذهب الأصفر يفيض دفئًا وكلاسيكية، ويُعتبر الخيار الأمثل لصاحبات الذوق الملكي والبشرة الحنطية أو الدافئة.

أما من حيث الحساسية، فالذهب الأصفر غالبًا ما يكون ألطف على البشرة الحساسة، إذ لا يحتوي على النيكل الذي قد يوجد في بعض أنواع الذهب الأبيض.

