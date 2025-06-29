بعد احتفاله بعيد ميلادها.. أنظار الجمهور تتجه إلى علاقة ملك أحمد زاهر وهذا الممثل الشاب

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت شائعات مجددا تفيد بارتباط الممثلة المصرية ملك أحمد زاهر وزميلها مصطفى عماد، بعد أن لفت الأخير الأنظار برسالة مؤثرة نشرها في عيد ميلادها، ما إشعال التكهنات حول وجود علاقة عاطفية تجمعهما.



ونشر مصطفى عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي صورة جمع فيها عدة لقطات له مع ملك من مناسبات عدّة، وكتب تعليقًا مليئًا بالمشاعر والدعاء قائلا: "يا أحن ملوكه في الدنيا… ربنا يسعدك ويحفظك من كل شر، وتكون سنة كلها نجاحات وفرح وراحة بال".

اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي يُذكر فيها اسما الثنائي معًا، إذ ظهرا في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية، أبرزها زفاف الممثلة رنا رئيس، فضلًا عن مشاركتهما سويًا في مسلسل "سيد الناس" ضمن سباق دراما رمضان 2025.

كما أن مصطفى كان من أوائل الداعمين لملك خلال أزمتها الصحية الأخيرة، ما دفع بالكثيرين للتساؤل حول وجود قصة حب تجمعهما.

