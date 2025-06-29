مهرجان الزمن الجميل 2025 يكرم اليوم هؤلاء الفنانين

ميرنا وليد - بيروت - تنطلق اليوم الأحد 29 حزيران/يونيو، فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان "الزمن الجميل" في كازينو لبنان، تحت رعاية وتنظيم الدكتور هراتش ساغبازاريان، وسط ترقّب كبير من جمهور الفن الأصيل.



الحدث، الذي تحوّل إلى تقليد سنوي ينتظره عشّاق الشاشة الذهبية، يكرّم هذا العام نخبة من الفنانين والممثلين الذين تركوا بصمة لا تُنسى في تاريخ الفن العربي، من بينهم عايدة رياض، شيرين، ومحمد مختار من مصر، إضافة إلى أيمن زيدان ووفاء موصللي من سوريا.

وكان قد أكد الدكتور هراتش في تصريح خاص لموقع "الفن" أن النجمة الكبيرة نادية الجندي ستكون من بين حضور هذا العام، حيث يُكرّمها المهرجان عن دورها في فيلم "الباطنية"، الذي يُعدّ من أبرز المحطات السينمائية في مسيرتها الطويلة.