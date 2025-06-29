بعد تصدره الترند: كويت رياض كويت دراما خليجية في قالب كوميدي اجتماعي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 يونيو 2025 01:23 مساءً - استطاع مسلسل "كويت رياض كويت" أن يلفت الأنظار نحو أحداثه، ويتصدّر اهتمام الجمهور ولاسيّما من محبي الدراما الخليجية؛ خاصةً وأن الحبكة الخاصة به جاءت مميزة وجذابة؛ لكونها تعتمد على الحس الفكاهي الكوميدي في قالب درامي، يسلّط الضوء على العادات والتقاليد الاجتماعية الراسخة؛ مما ساهم في تصدُّر اسم العمل لترند منصات التواصل الاجتماعي مع عرض أولى حلقاته على إحدى المنصات الرقمية. ومن خلال التقرير التالي، سوف نستعرض العوامل والنقاط التي كانت سبباً رئيسياً في تحقيقه لكلّ هذه الأصداء الإيجابية.

الرحلة الواحدة: حالة من الشغف والترقُّب

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تقليد اجتماعي بلمسة كوميدية

سيطرة الزوجة وسخرية الواقع

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حب لا يعترف بالزمن

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وتيرة سريعة وأحداث مكثّفة

مِفتاح التشويق

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لعل أول سبب ساهم بصورة كبيرة في نجاح هذا العمل، هو فكرته القائمة على نوعية "مسلسلات الرحلة"، التي تماشت تماماً مع اسمه "". إذ جاءت أحداثه حول أسرة "العنود"، وهي الشخصية التي تلعبها النجمة فوز الشطي، والتي تسيطر على كلّ الأمور الحياتية لأبنائها من دون أن تدع لهم فرصة لإبداء آرائهم. والبداية كانت من خلال تجهيز سيارتها لحضور "عرس" ابنة خالتها التي تتواجد في دولة الكويت. وهنا تقرر تجهيز سياراتها للسفر من الرياض للكويت، في ظل رفض ابنتها "عذبة" وابنها "نايف" هذه الفكرة؛ نظراً لطول المسافة بين البلدين، ورغبتهما في السفر عبْر الطيران، وهذا ما رفضته "العنود" بحُجة عدم وجود سيولة مالية معها تغطي تذاكر الطيران. هذه الفكرة تحديداً تخلُق حالة من الترقُّب الممزوج بالشغف لدى جمهور المسلسل؛ لتوقُّع الكثيرين منهم حدوث مواقف ومفارقات ساخرة، وهذا ما تحقق ولكن بصورة بسيطة؛ مما يَزيد من احتمالات حدوث وقوعها بصورة أكبر خلال رحلة العودة من الكويت للرياض.ومن بين الأفكار الاجتماعية التي لاتزال راسخة لدى الكثير من الأمهات، هي فكرة تزويج بناتهن في الأفراح التي يحضرنها، وهذا ما سلّط عليه المسلسل الضوء، ولكن بطريقة ساخرة، وتحديداً في علاقة "العنود" بـ ابنتها "عذبة"؛ إذ أصرّت على اصطحابها معها لعُرس ابنة خالتها، بهدف لفت الأنظار نحوها. وهنا بدأت تختار لها الفستان الذي ترتديه، ليس ذلك فحسب؛ بل طلبت منها أن تتبع طريقة معيّنة في الحديث مع المحيطين بهما في هذا العُرس؛ مما خلق نوعاً من أنواع الشد والجذب في الحديث بينها وبين ابنتها "عذبة"، التي اعترضت على ذلك؛ فتقرر إخفاء الفستان عن والدتها؛ مما أصاب الأخيرة بحالة من الصدمة؛ خاصةً وأن حفل الزفاف كان متبقياً عليه فقط ساعات قليلة.صورة اجتماعية أخرى سلّط مسلسل "" الضوء عليها، وهي الزوجة المتحكّمة في تصرفات مَجريات حياتها، أو بالأحرى الزوجة التي لديها قدرة كبيرة على السيطرة على زوجها. وهذه الصورة متمثلة في شخصية "واضحة" التي تقدّمها النجمه ليالي دهراب، تجاه زوجها "مناحي" الذي يظهر أمامها وهو في حالة من الضعف، تارةً ما بين توبيخه، وتارة أخرى ما بين مطادرته لضربه، جميعها أحداث وقعت في صورة طريفة تخللتها مواقف كوميدية عدة.وعلى جانبٍ آخر، لا يَغفل العمل عن تسليط الضوء على بعض النزعات الذكورية المتجذرة، تلك التي تتجلى في النظرة السطحية للمرأة، والسعي لاستمالتها بأساليب قديمة، أو كما يُقال عنها باللغة الدارجة "عفّى عليها الزمن"؛ متجاهلين أن المرأة في مواقف كثيرة قد تكون أكثر بصيرة وأرجح عقلاً من الرجل، في تقدير الأمور ورؤية ما خلف الظواهر. ويتجسد ذلك بوضوح في شخصية "متعب"، الذي رغم علمه بزواج "العنود" من رجل آخر وإنجابها لبنت وولد باتا في سن الشباب، لايزال يطارد طيف حبها القديم، وكأن قلبه لا يعترف بالزمن أو بتغيُّر الظروف. في تجسيد حيّ لتمسُّك الرجل بنموذج مثالي للأنثى؛ حتى ولو كان خارج حدود الواقع.تسير حلقات مسلسل "" بوتيرة سريعة، وهذا ما يميّز المسلسل؛ خاصةً أن هذا الأمر يجعل المشاهد لا يمَلّ من مشاهدة العمل. ففي كلّ مشهد من مشاهده، يرى المُشاهد أحداثاً جديدة، وكان ذلك جليّاً منذ عرض أولى حلقاته؛ فلم يحتَج المشاهد إلى وقتٍ كبير لمعرفة الخط الدرامي والرئيسي للعمل؛ فسرعان ما تعرَّف على أن القصة الرئيسية للعمل تتمحور حول "العنود" النجمة فوز الشطي، التي تدخل في صراع مع أبنائها لاختلاف رغباتها عنهم. وأيضاً شخصية "واضحة" التي هي دائمة الانحياز تجاه أفعال ابنها الصبيانية التي تنال من والده "مناحي"، وأيضاً خاله "متعب". هذا إلى جانب المشكلات اليومية التي لا يخلو أيُّ بيت عربي منها. جميعها أمورٌ تمت كتابتها بكلّ سلاسة من مؤلف العمل علي دوحان. ورسمها المخرج منير الزعبي؛ مما جعل الأحداث مكثّفة، وبالتالي زادت من التشويق.ومن أبرز عناصر التميُّز في المسلسل، اعتماد نهج مختلف في تسمية الحلقات؛ حيث تحمل كلٌّ منها عنواناً مستقلاً يعكس مضمونها ويثير فضول المُشاهد؛ فقد جاءت الحلقة الأولى بعنوان: "رايحين الرياض"، بينما حملت الثانية اسم: "عودة رقية وسبيكة"؛ مما يعكس تنوُّع الأحداث ويمنح كلّ حلقة طابعاً خاصاً يدعو المتلقي لاكتشاف ما تحمله من مفاجآت.

يمكنكِ قراءة قبل عرضه: تفاصيل مسلسل كويت رياض كويت لـ فوز الشطي

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