نوال الزغبي تطمئن الجمهور على حالتها الصحية بعد الخضوع لعملية جراحية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 يونيو 2025 01:23 مساءً - طمأنت الفنانة نوال الزغبي جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الفترة الماضية.

حالة نوال الزغبي الصحية

أكدتأنها بحالة صحية جيدة ولا تعاني من أي مضاعفات وحالتها الصحية مستقرة، واكتفت بتوضيح أنها عادت لممارسة حياتها اليومية بشكلٍ طبيعي دون الكشف عن تفاصيل الجراحة التي خضعت لها.

حديث نوال الزغبي عن العملية كان خلال لقاء أجرته مع الإعلامية بوسي شلبي وقالت فيه: "الحمد لله أنا أول مرة أحكي عن الموضوع، هي مكانتش عملية بسيطة لكن دلوقتي أنا بخير".

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أحدث أغاني نوال الزغبي

يُشار إلى أن نوال الزغبي تواصل طرح أغاني ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "يا مشاعر"، ومن المفترض أن تطرح غداً الاثنين أغنية "أجي بالدلع"على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهي من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وهي ثالث أغنيات ألبوم نوال الزغبي الجديد "يا مشاعر".

وكانت نوال الزغبي قد طرحت مؤخرًا أغنيتين من ألبومها الجديد الأولى بعنوان "يا مشاعر"، وهي الأغنية التي تحمل اسم الألبوم أيضًا، وجرى تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج رامي نبها، وهي من كلمات أحمد عصام، وألحان سامر، وتوزيع عمر صباغ.

أما الأغنية الثانية فهي "ماضي وفات"، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح. وقد لاقى كلا العملين تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما زاد من حماس الجمهور لباقي أغنيات الألبوم.

الجدير بالذكر أن نوال الزغبي كشفت في وقتٍ سابق عن روتينها الخاص للعناية بجمالها وصحتها، وأكدت أنها تمارس الرياضة بشكلٍ مكثف وخلال فصل الصيف تمارس السباحة بشكلٍ مكثف وتهتم بشرب المياة بكميات كبيرة، ذلك إلى جانب النوم لساعات طويلة.

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