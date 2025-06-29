صراع دواخل.. فيلم سعودي بمعايير عالمية وهذه تفاصيله

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 يونيو 2025 01:23 مساءً - "صراع دواخل" من الأعمال السينمائية السعودية، التي تم الإعلان عن بدء التحضير لها خلال اليومين الماضيين، وتبين بأن العمل سيُحدث طفرة كبيرة في صناعة الأفلام نظراً لضخامة إنتاجه. ومن خلال السطور التالية سوف نلقي نظر سريعة على ملامح حبكته الدرامية والتعرف على أبطاله والنجوم المشاركين به.

فيلم سعودي بمعايير عالمية

كوكبة ضخمة من نجوم الخليج

اتبعت الشركة المنتجة لفيلم "" الترويج له بطريقة مختلفة اعتمدت من خلالها على عنصر الجذب والتشويق، إذ نوهت في ترويجها للعمل، بأنه سوف يكون بمعايير عالمية، وليس ذلك فحسب، بل سيُحدث هذا الفيلم طفرة كبيرة في صناع الأفلام بمنطقة الشرق الأوسط، إذ نشرت الشركة المنتجة، عدد من الملصقات الدعائية للفيلم وعليها صوراً لأبطاله المشاركين به، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ومرفقاً به تعليق جاء كالتالي: "يسرنا في شركة UPTOWN FILM أن نعلن عن أضخم فيلم سينمائي سعودي يجمع بين الأكشن والدراما والتشويق، ضمن قصة مختلفة وتجربة فنية نفخر بها،فيلم سعودي بمعايير عالمية يشكل نقلة نوعية في صناعة الأفلام في المنطقة، انتظرونا".والمميز في هذا الفيلم هي التوليفة الخاصة للمشاهير المشاركين به، إذ يضم كوكبة كبيرة من نجوم الخليج، تضمن فنانين كبار وأيضاً وجوه شبابية مميزة، والملفت في هذا الأمر هي الجملة أو العبارة التي اتفق على كتابتها أبطال الفيلم عبر حساباتهم الرسمية على "إنستغرام"، والتي جاءت كالتالي: "سعيد جداً بمشاركتي في أكبر إنتاج سعودي قصة مختلفة وتجربة أعتز بها". فيلم أكشن ودراما وتشويق بمستوى عالمي انتظرونا".

وهؤلاء الأبطال هم فيصل الشمراني، روان مهدي، عبدالعزيز السكيرين، سناء بكر يونس، عبدالرحمن الوليد، العنود عبدالحكيم، محمد الموينع، محمد الحاج، عمار الإبراهيم، متعب القميزي، بدور العتيبي، عبدالعزيز المبدل، معن عبدالرحمن، بدر اللحيد، مبارك الخالدي، فارس الشيباني، شافي الحارثي، سعيد صالح، مازن الناطور، علي السبع، عبدالله هوساوي، سارة الحربي، محمد إشكال، لينا فطاني، سافانا العنزي، ليلى مالك، جوري الشهري، سارة علي، سار، روز، علي إبراهيم، جواد الشمراني، خالد عبدالحكيم، وغيرهم من النجوم، الفيلم من تأليف محمد عجلان ومن إخراج جابر العتيبي.

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رسائل تهنئة

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وفي السياق ذاته، تفاعل عدد من الفنانين مع الملصقات الدعائية للفيلم والتي ظهر عليه أبطاله، منهم من تمنى لهم جميعاً أن يكون التوفيق والنجاح حاليفهم أمثال النجمة السعودية إلهام علي، التي علقت قائلة: " حظ سعيد Good luck"، ومنهم ومن وجه تهنئة خاصة أمثال الفنانة فوز الشطي، التي هنأت في تعليقها إحدى بطلات الفيلم وهي روان مهدي، قائلة: "مبروك وكل التوفيق حبيتي روان"، وعلى خطى "الشطي" تمنى الفنان علي المهيني لـ روان كل التوفيق، معلقاً بالقول: "حظا سعيدا سوبر لدينا".

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