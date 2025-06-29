أسرار من القصر الملكي البريطاني.. الأمير فيليب حذر الملكة إليزابيث من ميغان ماركل وهكذا لقَّب الدوقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 يونيو 2025 01:23 مساءً - منذ أن قرر الأمير هاري وميغان ماركل التخلي عن دورهما كعضوين "كبار" في العائلة المالكة والاستقلال بحياتهما بعيداً عن الحياة الملكية، تتكشف العديد من الأسرار المرتبطة بالزوجين مع أعضاء العائلة المالكة البريطانية. وبينما كانت الخطوة الأولى من جانب دوق ودوقة ساسكس في تصريحاتهما الصحفية والتلفزيونية التي بدأت بلقائهما مع أوبرا وينفري عام 2021، إلا أن باقي أعضاء العائلة لم يدلوا بأي تصريح، ولكن أشخاصاً من الدائرة المقربة هم منْ يكشفون الكثير من الحقائق والأسرار التي تتعلق بالزوجين الملكيين.

الأمير فيليب ينقل قلقه للملكة إليزابيث بشأن ميغان ماركل

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ووفقاً للخبيرة الملكية إنغريد سيوارد، لم توافق الملكة إليزابيث على ميغان ماركل عند لقائها الأول بها فحسب، بل كانت تأمل فيما قد تحققه مع هاري لشباب الكومنولث. ولكن على العكس من زوجته، كان انطباع الأمير فيليب الأول عن ميغان فاتراً للغاية، كتبت سيوارد: "بينما استمرت الملكة في دعم هاري، حذر زوجته من توخي الحذر. وأخبرها أنه من الغريب كم تُذكره ميغان بدوقة وندسور؛ واليس سيمبسون. فهو لم يكن يقصد فقط أنهما أمريكيتان نحيفتان، داكنتا الشعر، وفاتنتان، ومطلقتان".

ولكن رغم تحذيرات الأمير فيليب لها، استمرت الملكة إليزابيث في دعم ميغان، فهي كانت لديها ثقة كبيرة بها، بينما شعر الأمير فيليب أن ميغان قد تكون مُزعجة مثل دوقة وندسور السابقة.

من الجدير بالذكر أنه في عام 1936، قبل 82 عاماً من زواج ميغان من الأمير هاري، لعبت واليس دوراً سيء السمعة في الأزمة عندما تنازل الملك إدوارد الثامن عن العرش بعد أقل من عام ليتزوج من الأمريكية المطلقة مرتين.

هذا ما أطلقه الأمير فيليب على ميغان ماركل

العائلة المالكة البريطانية ليست استثناءً عن أي عائلة يوجد لها ألقاب مختلفة عن اسمها الحقيقي، فمثلاً الملكة إليزابيث كانت تُلقَّب بـ "ليليبت"، بينما أطلق الأمير جورج على جده الملك تشارلز الثالث لقب "جد ويلز"، الملك تشارلز والملكة كاميلا يتبادلان لقب "فريد وغلاديس"، ويُقال إن هذين اللقبين استُوحيا من المسلسل الكوميدي الإذاعي "ذا غون شو" على قناة BBC. وقد أطلق الأمير فيليب على زوجته الملكة إليزابيث لقب (Cabbage)، وهو مُشتق من العبارة الفرنسية "mon petit chou"، التي تعني هذه حرفياً "كرنب صغير"، لكن المصطلح الفرنسي يُشير إلى "عزيزتي".

فما هو لقب ميغان ماركل الذي أطلقه الأمير فيليب الراحل؟ يُزعم أن الأمير فيليب أشار إلى ميغان بـ DoW، وهو اختصار لـ "دوقة وندسور"، في إشارة إلى واليس سيمبسون سيئة السمعة التي أدت علاقتها بالملك إدوارد الثامن إلى أزمة التنازل عن العرش.

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