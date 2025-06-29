ماجدة الرومي "من بيروت كنت بشبه البالون المنفوخ" … وغنى غندور ترد بحدة

ميرنا وليد - بيروت - في لحظة كان من المفترض أن تكون احتفالية وتكريمية، فاجأت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي الجمهور اللبناني بتصريح صادم، ضمن فعاليات مهرجان مهرجان "موازين" بالمغرب، حيث شبّهت نفسها عند مغادرتها بيروت بـ"البالون المنفوخ بالصواريخ والأحداث"، قائلة:"من بيروت كنت بشبه البالون المنفوخ من الأحداث والصواريخ اللي كانت عم تُعبر، وجيت لهون متل الحدا شكو دبوس وهدي، قدامي البحر والشجر والناس الطيبين، يا رب تحفظ المغرب".



مضمون التصريح الذي أدلت به الرومي أثار استياء العديد من المتابعين، الذين رأوا في تصريحها انتقاصاً من صورة لبنان أمام جمهور عربي ودولي، خصوصاً في لحظة تكريم تمثّل فيها الفنانة وطنها.

وكان الهجوم الأبرز جاء من مؤثرة مواقع التواصل غنى غندور، التي لم تتردد في التعبير عن غضبها، ووجّهت النقد مباشرة إلى الرومي بتعليق حاد عبر صفحتها الخاصة قائلة :"بيقولو الفنان سفير لبلدو، إلا هالمخلوقة المتزلفة، وين ما راحت بتنق وبتشوه صورة بلدها، وبتبيض طناجر للبلد الي بتكون فيه، لن تصبحي فيروز!".