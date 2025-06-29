شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف سعيد: تدخلات العميل في الإعلان وقت التصوير ممكن تبوظ الدنيا وبتكون محبطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أشرف سعيد - Creative Director شركة ميديا هب "سعدي جوهر" عن تدخلات العميل في صناعة الإعلانات وقت التصوير ومراحل إعدادها في بودكاست الشغلانة مع آسر أحمد.

وقال أشرف سعيد: "تدخلات العميل بتكون صعبة خصوصًا لما العميل يقولك الإعلان وحش ويلا نعمل تعديلات فيه، وبتكون فقدت الشغف وبتكون مرحلة محبطة جدًا".

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض يوم الأربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة بـ"الخليج 365"، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست، وكانت ضيفة الحلقة الرابعة مصممة الأزياء إيمان الخميسي للحديث عن صناعة الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت، وحل في الحلقة الخامسة الكاتب والمؤلف محمد إسماعيل أمين، والمخرج محمد سلامة ضيف للحلقة السادسة، وفي الحلقة السابعة حل الدكتور محمد مختار مدير التصوير للحديث على مهام عمليات التصوير وفي الحلقة التاسعة حل المؤلف والمخرج أحمد فوزي صالح، وكان ضيف الحلقة التاسعة المخرج باسل مبارك، وحل ضيف الحلقة العاشرة الكاتب والمؤلف محمود عزت.



أشرف سعيد مع آسر أحمد



أشرف سعيد والزميل آسر أحمد