شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل مفاجئ للنجمة الهندية شيفالي جاريوالا الشهيرة بأغنية Kaanta Laga والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت النجمة الهندية شيفالي جاريوالا، بشكل مفاجئ أول أمس، بعد تعرضها لأزمة صحية انتقلت على أثرها إلى إحدى المستشفيات في مومباي برفقة زوجها باراج تياجي وعدد من أصدقائها المقربين، لتعلن إدارة المستشفى عن وفاتها لحظة وصولها، لتثير الكثير من التساؤلات والتكهنات في الوسط الفني الهندي، حيث إن النجمة الراحلة التي تبلغ من العمر 42 كانت تتمتع بصحة جيدة لاسيما أنها دائمة الظهور عبر وسائل الإعلام.

وفاة شيفالي جاريوالا تثير الجدل في الهند.. تقارير تشير لعنف أسري وتطالب بفتح تحقيق

وسرعان ما طالبت الكثير من التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الهندية، فتح تحقيق شامل للوصول الى أسباب الوفاة، حيث يرجح البعض تعرضها لعنف أسري من قبل زوجها لاسيما أن التقرير الطبي الخاص بها يفيد بتعرضها إلى أزمة قلبية مفاجئة دون إضافة التفاصيل.

اشتهرت النجمة الهندية شيفالي جاريوالا، بأغنية Kaanta Laga التى صدرت من أكثر من 11 عامًا، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت عدد مشاهدات تخطي الـ100 مليون، لتكون انطلاقتها الفنية البارزة.