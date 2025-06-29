شكرا لقرائتكم خبر عن يتعلق بوالدها.. كيت هدسون تكشف عن طلب صادم واجهته في بداية مسيرتها الفنية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت النجمة العالمية كيت هدسون عن موقف صادم واجهته في بداية مشوارها الفني، وذلك خلال مشاركتها في حلقة من بودكاست Awards Chatter.

قالت كيت هدسون: "كنت قد حصلت على دور، وكان المطلوب أن أنفصل قانونيًا عن والديّ لأتمكن من العمل كممثلة بالغة"، وأضافت أن والدتها، النجمة جولدي هون، رفضت الفكرة تمامًا، قائلة: "أمي كانت حاسمة، وقالت لا هذا لن يحدث أبدًا".

وتحدثت كيت عن دورها في مسلسل Party of Five الذي شكل انطلاقتها، قائلة: "كان من الرائع أن أحصل على هذا الدور، التصوير استغرق يومين فقط، وغبت عن المدرسة ليومين، وأمي سمحت لي بذلك".

وأضافت: "كنت في السادسة عشرة من عمري، ومهووسة بمسلسل Party of Five، ولم أصدق أنني سأظهر فيه حتى كضيفة، وكان الأمر ممتعًا للغاية"، وأشارت أيضًا إلى أن النجم مايكل جورجيان، الذي شاركها المشهد، كان لطيفًا للغاية معها، خاصة أن هذا الدور كان أول تجربة لها على الإطلاق في التمثيل.



كيت هدسون

وعلى جانب آخر، كانت كيت هدسون، فتحت قلبها في لقاء حصري ومليء بالصراحة – في وقت سابق - مع مجلة PEOPLE المرموقة، لتتحدث عن تجربة تصوير مسلسلها الجديد المنتظر على منصة نتفليكس "Running Point"، ولم تكن هذه التجربة مجرد عمل تمثيلي عادي، بل كانت رحلة غاصت بها كيت في أعماق التحديات الجسدية، لدرجة أنها خرجت منها محملة بما أسمته "جراح الحرب" كدمات متعددة، إحداها كانت ذات حجم "ضخم" أثار قلق خطيبها داني فوجيكاوا.

وروت الممثلة الأمريكية كيت هدسون، البالغة من العمر 46 عامًا، الموقف الطريف والمقلق في آن واحد "أتذكر أنني كنت أستعد للنوم، وعندما رآني داني قال لي "حبيبتي، ما الذي يحدث؟"، كانت الكدمة كبيرة جدًا، ورد فعلي كان "هذا غريب.. هناك شيء خطأ"، وتلك الكدمة الغامضة التي ظهرت فجأة ودون سبب واضح أثارت حيرة النجمة، ودفعتها للتساؤل عن مصدرها، ولكن اتضح لاحقًا كان السبب وراء تلك الكدمة المتكررة أبسط بكثير مما تخيلت، وأكثر إثارة للضحك.

وتابعت: "المشكلة كانت تكمن في درج سري ضمن مكتب الشخصية التي تجسدها في المسلسل، وهو درج يحوي مخبأً قديمًا لمواد مخدرة تعود لشقيقها في القصة، وبابتسامة عريضة"، وأضافت كيت: "كنت أرتطم بدرج المخدرات لمدة أسبوعين تقريبًا دون أن أدرك ذلك.. نعم إنها جراح الحرب"، وهذه التفصيلة الطريفة أضفت لمسة من الواقعية والفكاهة على تجربتها الصعبة في التصوير.