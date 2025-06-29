شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفوري يطرح أحدث أغانيه بعنوان "بدي غير فيكي العالم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم وائل كفوري، أحدث أعماله الغنائية من ألبومه الجديد، "WK25" وهى بعنوان "بدي غيّر فيكي العالم"، والأغنية الآن على اليوتيوب، والمنصات الموسيقية، ومحطات الراديو، الألبوم من إنتاج وائل كفوري.

وينتظر الجمهور فى لبنان والوطن العربى، ما ستقدمه أغنية "بدي غيّر فيكي العالم"، خاصة بعد أن لمح كفوري، في عدة مناسبات إلى رغبته في تقديم عمل يحمل رسالة عاطفية قوية ومختلفة، وهو ما يزيد من التوقعات بأن تكون الأغنية من بين أهم الإصدارات الصيفية لهذا العام.

جدير بالذكر أن وائل كفوري، كان قد نشر مقطع فيديو ترويجي من أغنية "بدي غيّر فيكي العالم" حيث ظهر في مكان مظلم مرتدياً ملابس سوداء، وأرفق الفيديو بلحن من الأغنية.. وعلق وائل على المقطع كاتباً:"الأحد 29- 6- 2025، الأغنية الأولى ستكون متوفرة على جميع المنصات الموسيقية عند الساعة 1 ظهراً بتوقيت بيروت".

كما نشر كفوري مقطع فيديو ظهر فيه عدد من الأشخاص وهم يستمعون إلى أغنيته الجديدة ، متأثرين بما سمعوه، وعلق كاتباً:"بدي غير فيكي العالم، الأغنية الأولى، إطلاق WK25 قريباً".

وشارك كفوري عبر حسابه على انستجرام مقطع فيديو ترويجي ظهر فيه وهو يكتب على ورقة بيضاء عدة كلمات منها :"بدي غير فيكي العالم"، "بعتذر منك"، "انت بعيوني"،"شو بتمنّى"، "انت حلوة"، وغيرها، في دلالة الى أسماء الأغاني، وخُتم الفيديو كاتباً "WK25".. وتقول كلمات أغنية "بدي أغير فيكي العالم":



بعدِك إنتي حرام .. يحكو بقصص الغرام

بعدِك إنتي بالحب .. على الدنيي السلام

بدي غيّر فيكي العالم

علمهن كيف بيحب .. والل كتبو تاريخ الحب

نسيهن كل شي كتبو

فيكي جمال غريب .. بيخلي الجرح يطيب

الدنيي ماجابت بعد .. متلِك ولا رح بتجيب

بدي غيّر فيكي العالم

علمهن كيف بيحب .. والل كتبو تاريخ الحب