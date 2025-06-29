شكرا لقرائتكم خبر عن كايروكي يحيي حفل استاد القاهرة بحضور أكثر من 60 ألفًا ورسائل داعمة لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا فريق كايروكى حفلاً غنائيًا فى استاد القاهرة، أمس السبت، بحضور أكثر من 60 ألفًا، وافتتح الباند حفل إمباير النسخة السادسة بأغنية أصحاب الأرض دعمًا لفلسطين، ثم أرسال رسائل تضامنية قوية مع الشعب الفلسطيني.

وكتب على الشاشات العملاقة: "لو يذكر الزيتون غارسه لصار الزيت دمعًا"، ثم كلام: "ما افتقده كثيرًا من بيتى هو غرفتى، فيها كل شيء فيها ألعابى وفيها كل ما أريده ولو كنت أستطيع أن أعود لأخذ شيء ولكن أخذت البيت كله ورحلت.. لينا الظاهر 7 سنوات غزة نوفمبر 2023"، وهى رسالة صوتية للطفلة "لينا الظاهر" ثم ظهر كل صور شهداء أهل غزة وسط هتافات الجمهور ورفع الجميع علامات النصر والوشاح الفلسطيني ثم غنى أمير عيد أغنية تلك قضية التي لامست كل قلوب الحضور وأن بداية الحفل تكون رسائل داعمة للفلسطينيين، وأن فلسطين ليست مجرد قضية.

ويسجل الحفل أكبر حضور جماهيرى لفريق كايروكى، داخل استاد القاهرة، حيث يساع كل محبيهم وجمهورهم في جميع المحافظات، وعلى مدار أكثر من ساعتين أطرب الباند جميع الحضور بأجمل أغانيهم وسط حماس وتفاعل الجمهور.

آخر أعمال أمير عيد هو ألبوم "روكسى" وطرحه فى موسم الصيف، وهو مينى ألبوم ضم 5 أغانٍ، تم طرحها من خلال 3 فصول لعرض الحكاية، الفصل الأول وفيه الأغنية الأولى "حاجات جوايا"، والأغنية الثانية "اسمك إيه"، وتم تصوير الأغانى على قصة فيلم قصير أمير عيد البطل ومعه ندى أبادر، ومن إخراج نازلى أبو سيف.