شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يعود بقوة في ألبوم صيفي يجمع كبار الشعراء والملحنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم النجم محمد فؤاد الترند خلال الساعات الماضية، تزامنًا مع اقترابه من طرح ألبومه الجديد، والمقرر إطلاقه خلال موسم صيف 2025 عبر جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يضع حاليًا اللمسات النهائية على العمل.

ويضم الألبوم مجموعة من الأغاني التي كتبها نخبة من كبار الشعراء في الساحة الغنائية، من بينهم: أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، أسامة محرز، محمد حمدي، ومنة القيعي. أما الألحان، فشارك فيها عدد من أبرز الملحنين، أبرزهم: وليد سعد، رامي جمال، عزيز الشافعي، فارس فهمي، مدين، ومصطفى العسال.

وعلى صعيد التوزيع الموسيقي، تعاون فؤاد مع مجموعة من الأسماء اللامعة، منهم: نادر حمدي، توما، أحمد إبراهيم، وكريم عبد الوهاب، بينما تولى الإشراف على الهندسة الصوتية كل من: طارق مدكور، أمير محروس، وياسر أنور.

وفي سياق متصل، يشهد الألبوم تعاونًا خاصًا بين محمد فؤاد والملحن فارس فهمي في ثلاث أغنيات جديدة، كتب كلماتها الشعراء محمد حمدي، محمد الجمال، وأحمد شكري، وتُوصف هذه التجربة الموسيقية بأنها واحدة من أبرز مفاجآت الألبوم.

النجم محمد فؤاد تميز بغناء اللون الرومانسى والدرامى، وبإحساسه المرهف وصوته القوى تمكن من أسر قلوب شريحة كبيرة من الجمهور، ويعد واحدا من النجوم الذين تمكنوا من وضع بصمة تخصهم منذ ظهوره على الساحة الفنية، وتمكن من أن يصنع اسما لنفسه بصوته المميز، فهو دائم التجديد والاختلاف فى أعماله الغنائية، ويستخدم كلمات بسيطة ورمانسية ويوصِل رسالته من العمل بكل سهولة ووضوح.

يعد فؤش واحدًا من أولئك الذين لا يكفيهم مجرد الغناء، بل يضيف بصمته الخاصة إلى كل أغنية يقدمها، يتميز صوته بقدرة خارقة على الوصول إلى القلوب، ليأسر المستمعين من اللحظة الأول في كل مرة يضع صوته في أغنية، تثير كلماتها ولحنها إعجاب الناس وتصبح حديثهم، ليترسخ بذلك كواحد من أبرع المطربين في الساحة الفنية.