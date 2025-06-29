لإطلالتك العصرية والمريحة.. هذا الحذاء المثالي

ميرنا وليد - بيروت - يعتبر حذاء السنيكرز من أهم الأكسسوارات العصرية الضرورية لإطلالات صيف 2025، حيث يجمع بين الراحة والأناقة في تصاميم تناسب الكاجوال والشيك.
هذا الموسم، برزت عدة صيحات مميزة:
السنيكرز الجريء والمكشوف: مثل تصميم Dior بجوانب مفتوحة مربوطة بشرائط، مثالي للسيدات الباحثات عن إطلالات عصرية ولافتة.
السنيكرز الأبيض: صيحة مستمرة من المواسم السابقة، بأشكال تناسب جميع التنسيقات من Casablanca.
السنيكرز المزخرف بالأكسسوارات: مثل التعاون بين Rave View وPuma، مع شرائط وأحرف يمكن ترتيبها بحرية.
السنيكرز متعدد الألوان: تصميم جريء ومنعش من Miu Miu يناسب أجواء الصيف.
السنيكرز بقماش الدنيم: خيار كلاسيكي وأنيق من Gabriella Hearst للوك صيفي مميز.
السنيكرز بالنقشات المختلفة: من البولكا دوت إلى النقشات الزهرية، مثل تصميم Moschino الأبيض والبنفسجي.
اختاري من هذه التصاميم ما يناسب ذوقك وأضفي لمسة عصرية وعملية على إطلالاتك اليومية.
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