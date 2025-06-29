لإطلالتك العصرية والمريحة.. هذا الحذاء المثالي

ميرنا وليد - بيروت - يعتبر حذاء السنيكرز من أهم الأكسسوارات العصرية الضرورية لإطلالات صيف 2025، حيث يجمع بين الراحة والأناقة في تصاميم تناسب الكاجوال والشيك.

هذا الموسم، برزت عدة صيحات مميزة:

السنيكرز الجريء والمكشوف: مثل تصميم Dior بجوانب مفتوحة مربوطة بشرائط، مثالي للسيدات الباحثات عن إطلالات عصرية ولافتة.

السنيكرز الأبيض: صيحة مستمرة من المواسم السابقة، بأشكال تناسب جميع التنسيقات من Casablanca.

السنيكرز المزخرف بالأكسسوارات: مثل التعاون بين Rave View وPuma، مع شرائط وأحرف يمكن ترتيبها بحرية.

السنيكرز متعدد الألوان: تصميم جريء ومنعش من Miu Miu يناسب أجواء الصيف.

السنيكرز بقماش الدنيم: خيار كلاسيكي وأنيق من Gabriella Hearst للوك صيفي مميز.

السنيكرز بالنقشات المختلفة: من البولكا دوت إلى النقشات الزهرية، مثل تصميم Moschino الأبيض والبنفسجي.

اختاري من هذه التصاميم ما يناسب ذوقك وأضفي لمسة عصرية وعملية على إطلالاتك اليومية.