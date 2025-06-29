بين البلطجة والأمومة.. ركين سعد بشخصيات متناقضة في الدراما والسينما وهذه تفاصيلها‏

ركين أمٌ لطفل "متلازمة داون" في "قتل اختياري"

ركين بنت بلطجية في "بومة"

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تعاقُد ركين سعد على "الغاليين"

"موعد مع الماضي" آخر أعمال ركين سعد

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 يونيو 2025 07:30 مساءً - تعيش الفنانة الأردنيةحالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية على مستوى السينما والدراما؛ حيث تطل على جمهورها بأكثر من وجه على مدار الشهور المقبلة من العام الجاري؛ حيث تُشارك في تجارِب اجتماعية متعددة ومتناقضة، الأمر الذي سيجعلها في تحدٍّ كبير أمام تلك "الوجوه الفنية" المتنوّعة.وسوف ترصد «الخليج 365» الأعمال التي تنتظرهاخلال الفترة المقبلة.حيث تخوض ركين سعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما المصرية خلال مسلسل جديد يحمل اسم "قتل اختياري"، من المقرر عرضه في موسم الأوف سيزون. ويأتي ذلك بعد بروز ركين في العديد من الأدوار التي قدّمتها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع القائمين على الدراما للتعاقُد معها على بطولة مسلسل لأول مرة.مسلسل "قتل اختياري" كانت الفنانة ياسمين رئيس قد تعاقدت على بطولته العام الماضي للعرض في موسم دراما رمضان 2025، ولكن تم تأجيله. وبعد أشهر عادت تحضيراته مرة أخرى بعد إجراء بعض التغييرات، أبرزها التعاقُد مع ركين سعد لدور البطولة، وتحويله من 15 إلى 30 حلقة؛ إضافةً إلى إسناد مهمة الإخراج للمخرج محمد بكير، بعدما كان مقرراً أن يتولى العمل المخرج يحيى إسماعيل.مسلسل "قتل اختياري" من تأليف أمين جمال. وإنتاج شركة phenomena. ومن المقرر بدء تصويره بعد الانتهاء من التعاقُد مع الفنانين المشاركين في البطولة إلى جانب ركين سعد. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي، يتناول معاناة الأمهات اللواتي يعانين مع أطفالهن المصابين بمتلازمة داون، وتظهر ركين سعد خلاله بشخصية أمٍ لأحد هؤلاء الأطفال.اطلعي على ركين سعد: البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو مشروع سينمائي مهم وفخورة بأنني جزء منهكما انتهتمؤخراً من تصوير فيلمها الجديد "بومة"، وهو من تأليف وإخراج زيد أبوحمدان. ومن إنتاج شركتي Front Row وBounce Productions.وقد كشفت ركين في لقاء سابق مع الإعلامية إنجي علي في برنامجها "أسرار النجوم"، عن طبيعة الشخصية التي تقدّمها في الفيلم؛ حيث قالت ركين: "بومة هو فيلم أردني بنعمل على تحضيره من شهر 12 العام الماضي وصوّرته في الصيف".وأكملت ركين: "الفيلم دا خرجتُ منه تعبانة نفسياً، بجسّد من خلاله دور بنت بلطجية في منطقة شعبية في الأردن، والمخرج والكاتب زيد أبوحمدان كتبه من ناحية إنسانية، واتعلّمت من خلال هذا الدور حاجات كتير، وقعدنا وقت طويل في التحضير للّهجة والصوت وطريقة المشي، وهي بنت عاملة زي الرجالة شوية، وبتخبّي أنوثتها علشان تقدر تعيش في مجتمعها، وهو أصعب دور عملته".فيلم "بومة" هو فيلم إثارة وجريمة، تدور أحداثه في العالم السفلي بالأردن. والشخصية الرئيسية بالعمل "بومة"هي عضوة عصابة، مشهورة بمهارتها في استخدام السكين، تجد نفسها متورّطة في صراع على السلطة بين عصابات الشوارع والمتطرفين، بينما تواجه صدمات ماضيها البائس كفتاة يتيمة.كما ستظهر جوانا عريضة خلال أحداث الفيلم بشخصية "عنود"، وهي الصديقة المقرّبة لركين.الفيلم من تأليف وإخراج زيد أبوحمدان. ويشارك في بطولته: الفنانة ركين سعد، والفنانة جوانا عريضة، ومجد عيد، ونبيل الراعي، وحنان الحلو.في السياق ذاته، تواصل الفنانةتحضيراتها للمشاركة في بطولة فيلم "الغاليين". من تأليف وإخراج هشام صقر. ومن إنتاج شركة Backstage Pictures. في تجرِبة سينمائية جديدة يُنتظر أن تقدّم خلالها ركين شخصيةً مختلفة.يُذكر أن آخر أعمالالدرامية، مسلسل "موعد مع الماضي"، الذي تم عرضه في ديسمبر الماضي، ودارت أحداثه في إطار من الغموض والتشويق؛ فبعد حادثة مأساوية في أثناء الغوص، يُسجن "يحيى" بتهمة قتل شقيقته، ليخرج بعد 15 عاماً؛ ساعياً للانتقام والثأر. يندفع الجميع بحثاً عن الدوافع الخفيّة الكامنة وراء حادثة مروعة في المصنع. فيما تبدأ "ليلى" بطرح تساؤلات حول ماضيها وتدّعي اكتشافها قاتل "نادية".مسلسل "موعد مع الماضي" بطولة: آسر ياسين، هدى المفتي، محمود حميدة، شيرين رضا، شريف سلامة، ركين سعد، محمد علاء، محمد ثروت، تامر نبيل، يوسف رأفت، وظهور خاص للفنانة صبا مبارك. سيناريو وحوار محمد المصري. وإخراج السدير مسعود. والمسلسل مستوحًى من المسلسل المكسيكي Who Killed Sara الذي عُرض على ثلاثة أجزاء (2021- 2022) وحقق نجاحاً كبيراً.قد يعجبكِ ركين سعد: نجومية مبكّرة ورصيد فني مُميّزلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».