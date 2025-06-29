بيونسيه تنجو من حادث خطير بحفلها الأخير في بريطانيا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 يونيو 2025 07:30 مساءً - النجمة العالمية بيونسيه تشتهر في حفلاتها الغنائية الضخمة، تحديداً تلك التي تنضم إلى جولات غنائية، بتقديمها عروضاً استعراضية احترافية اعتادت عليها المغنية الأمريكية طوال السنوات الطويلة الماضية. ولكن في آخر حفل لها كادت بيونسيه أن تتعرض لحادث خطير، ولكنها نجت في اللحظات الأخيرة.

بيونسيه تنجو من حادث أثناء حفلها الأخير

انتشر في الساعات الماضية، عبْر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعٌ يحبس الأنفاس من حفل بيونسيه الأخير، ضمن جولتها الغنائية "COWBOY CARTER TOUR"؛ حيث شوهدت وهي تنزل إلى أرض ملعب توتنهام بالمملكة المتحدة- المقام به الحفل- من مكان مرتفع وكانت جالسة فوق سيارة حمراء مكشوفة، والسيارة مربوطة بعدة حبال، ووسط تصفيق الجمهور وغناء بيونسيه، بدأت السيارة تميل بزاوية حادة بسبب الهواء الشديد.

ورغم أن بيونسيه كانت ترتدي حزام أمان، إلا أنها شعرت بالذعر، وتوقفت عن الغناء، وقالت أكثر من مرة: "توقفوا". وبقيت بيونسيه معلّقةً في الهواء تنظر إلى الأرض ثم إلى الأعلى، وبعدها ابتسمت للجمهور وهم يهتفون لتشجيعها.

وبعد ثوانٍ قليلة، بدأت السيارة تنزل بهدوء حتى وصلت للملعب بأمان من دون حدوث خسائر. ووجهت بيونسيه الشكر للجمهور قائلة: "شكراً لكم على صبركم".

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بيونسيه تواجه أزمةً في جولتها الغنائية

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كانت بيونسيه قد واجهت في بداية شهر يونيو الجاري أزمة، بعد أن تم إعلامها بأن الشركة المنظّمة لم يتمكنوا من بيع جميع تذاكر أيٍّ من حفلاتها الست بملعب توتنهام هوتسبير شمال لندن بالمملكة المتحدة. وقررت بدلاً من ترك العديد من المقاعد فارغة، أن توزّع التذاكر غير المبيعة على مؤسسات خيرية، وفقاً لصحيفة "ذا صن".

وأفادت التقارير أن مئات التذاكر قَدّمت لبنوك الطعام في لندن، وتحديداً للأسر ذات الدخل المحدود، فرصةً لمشاهدة بيونسيه مجاناً.

والجدير بالذكر، أنه عندما طُرحت التذاكر للبيع في فبراير الماضي، أبدى المعجبون دهشتهم من سعر مقاعد الـ vip، والذي بلغ 950 جنيهاً إسترلينياً. لذلك انخفضت الأسعار قبل الحفل، كما أفادت التقارير، إلى 141.60 جنيهاً إسترلينياً.

جولة بيونسيه الغنائية لدعم ألبومها الجديد

اسم الجولة بالكامل: Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin’ Circuit Tour، وتعَد هذه الجولة الرسمية لدعم ألبومها Cowboy Carter الصادر مطلع 2024 .

بدأت الجولة في 28 أبريل 2025 في كاليفورنيا، والمقرر أن تنتهي في 26 يوليو 2025 في نيفادا .

وتشمل الجولة 32 حفلة في 3 قارات (أوروبا وأمريكا الجنوبية أمريكا الشمالية)، وحتى الآن حضر إجمالي حوالي 610,000 شخص، وإيرادات تُقدَّر بـ168.5 مليون دولار.

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