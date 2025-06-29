من على ظهر حصان: أسماء أبواليزيد تروّج للأميرة جليلة في مملكة الحرير

هكذا روّجت أسماء أبو اليزيد لشخصيتها بـ"مملكة الحرير"!

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الاحتفال بالعرض الخاص للمسلسل

مفاجآت في الحلقة الأولى

View this post on Instagram A post shared by كريم محمود عبد العزيز (@karimmahmoudabdelaziz)

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 يونيو 2025 07:30 مساءً - في ظل حالة الترقُّب الكبيرة لعرض مسلسل "مملكة الحرير"، بطولة النجم، الذي ينطلق عرضه اعتباراً من اليوم الأحد 29 يونيو، على إحدى المنصات الرقمية وقناة "ON ". روّجت بطلة العمل الفنانةللمسلسل من خلال نشر صور من الكواليس، كشفت من خلالها عن بعض ملامح شخصيتها.حيث نشرت أسماء أبو اليزيد من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، عدداً من الصور من كواليس مسلسلها المرتقب "مملكة الحرير"، وعلّقت على الصور قائلة: "مملكة الحرير. الأميرة جليلة".وقد ظهرت أسماء خلال الصور بملابس الشخصية؛ مرتديةً زي الفارس المحارب، وهي تمتطي حصاناً، الأمر الذي أثار حماسة الجمهور وانهالوا عليها بالتعليقات؛ متمنين لها نجاح العمل، وانتظارهم لعرض أولى حلقاته ومتابعته.وكان نجوم وصنّاع مسلسل "مملكة الحرير" قد احتفلوا مساء أمس السبت 28 يونيو، بالعرض الخاص والحصري للحلقة الأولى من العمل، بحضور نجوم العمل والشخصيات البارزة.وكان لافتاً للانتباه أن السجادة الحمراء تحوّلت بشكلٍ مفاجئ إلى تجرِبة بصرية مذهلة، نقلت الحاضرين إلى قلب أحداث العمل المنتظَر، وذلك من خلال ديكور مختلف ومميز مستوحًى من أحداث العمل، التي تدور في إطار من الرعب الممزوج بالفانتازيا.وقد تألّق على السجادة الحمراء أبطال المسلسل الأساسيون، وهم: كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، وليد فواز، وفريق يانغو بلاي. كما شهد العرضُ حضورَ عدد من النجوم والأصدقاء المقرّبين لأبطال العمل، جاء في مقدمتهم: شريف رمزي، محمد محمود عبد العزيز، شادي ألفونس، وعدد من صناع المحتوى والمؤثرين.وتفاعل الجمهور مع الصور والمقاطع المتداوَلة من العرض الخاص، وأبدَوا حماسهم لمتابعة هذه التجرِبة الفنية المختلفة.اطلعي على مسلسل مملكة الحرير: الحياة لا تتسع للطيبين حيث تسكن الشياطينالجدير بالذكر، أنتصدّر الترند بعد عرض الحلقة الأولى من العمل، وذلك بعدما ظهر وهو يرتدي غمامة على عينه، واتضح خلال هذه الحلقة أن السبب في ذلك هو إصابته بـ"لعنة" منذ ولادته، وهو الأمر الذي كان معلوماً لكل أهالي المملكة؛ حيث تسبب ذلك في خسارته لأمور عديدة، ستتضح تباعاً مع عرض باقي الحلقات؛ حيث وُلد بأعين ملوّنة، ولكلٍّ منهما لون مختلف عن الآخر، إحداهما باللون الأزرق، والثانية باللون البني.وتُعَد الخسارة الكبرى لـ"الأمير شمس الدين"، من إصابته بتلك اللعنة، إقصاؤه عن "كرسي العرش" منذ طفولته، وأن يكون شقيقه الأصغر "الأمير جلال الدين" الذي يُجسّد شخصيته الفنان أحمد غزي، هو الوريث الشرعي للحكم؛ حيث يظن أهالي المملكة، أنّ "شمس الدين" ليس من البشر؛ بل هو "جن" أو "شيطان" وقد يُصيب أيّ شخص بالخراب والدمار، وصولاً إلى القتل؛ حيث كان الكثير يتخوّف من التقرُّب منه.

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مسلسل مملكة الحرير

يُذكر أن مسلسل "مملكة الحرير" مكوّن من 10 حلقات، ويُعرض عبْر قناة ON ومنصة "يانغو بلاي" من الأحد إلى الخميس. وهو تأليف وإخراج بيتر ميمي. وإنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي و"كونكر". وبطولة: كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سارة التونسي، محمود البزاوي، ووليد فواز.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».