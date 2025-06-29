شكرا لقرائتكم خبر عن "صوت الأردن" الفنان عمر العبد اللات نجم افتتاح مهرجان جرش بدورته الـ 39 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون "صوت الأردن" الفنان عمر العبد اللات، ليكون نجم حفل افتتاح دورة المهرجان التاسعة والثلاثين، وذلك يوم الأربعاء 23 يوليو المقبل، والذي يقام هذا العام من تحت شعار "هنا الأردن.. ومجده مستمر".

ويأتي اختيار "صوت الأردن" عمر العبد اللات، ليكون نجم حفل افتتاح المهرجان، بمثابة تكريم لمسيرته الفنية، والمشوار الفني الكبير الذي حققه خلال مسيرته، فهو الذي تقدم بالأغنية الأردنية إلى الأمام فارضًا حضورها على ساحة الغناء العربي، فحمل على عاتقه رسالة نقل وتطوير وإشهار الأغنية الأردنية في العالم، ويعد حفل الافتتاح السنوي، بمثابة هوية وبطاقة تعريف لبقية برنامج الفعاليات.

ويسجل العبد اللات بمشاركته هذا العام في "مهرجان جرش"، الظهور الخامس عشر له على خشبة مسرح المهرجان، ليكون الأكثر مشاركةً من بين نجوم الغناء العربي الذين غنوا على مسرح المهرجان منذ انطلاقته، إذ عادة ما تحظى حفلاته بإقبال جماهيري كبير.

وأعرب العبد اللات عن سعادته لتجدد لقائه مع جمهور "مهرجان جرش" هذا العام، واعداً بليلة تاريخية يستحقها الجمهور الأردني وضيوف المملكة الحاضرين من مختلف أقطار الوطن العربي، مؤكداً أنه سيقدم مجموعة من الأغنيات والمفاجآت، في حفل الافتتاح تليق بإسم الأردن و"مهرجان جرش".

وأشار المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي، إلى أن المهرجان هذا العام يقدم لجمهوره هذا العام، مجموعة كبيرة من نجوم الغنءا العربي، ومنهم: الفنان ناصيف زيتون، والفنانة أحلام، والفنانة ميادة الحناوي، والفنان نور مهنا، والفنان ملجم زين، والفنان جوزيف عطية، والفنان خالد عبد الرحمن، والفنان محمد حماقي، والفنانة أصالة نصري.