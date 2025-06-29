شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عيد للجمهور: إحنا بسببكم عملنا أكبر حفلة بمصر.. أنتم البطل الحقيقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النجم أمير عيد، بعدد الجمهور الذى حرص على حضور حفل فريق كايروكى في استاد القاهرة، أمس السبت وتجاوز الحضور عدد 65 ألفًا.

وقال أمير عيد في كلمته: "زمان كانوا بيقولوا لينا أن المزيكا اللى بنعملها مش بتاكل عيش بس كنا مقتنعين اني هيجي يوم وهيكون في جمهور كبير زيكم شكرًا ليكم أنتم البطل الحقيقي إحنا بسببكم عملنا أكبر حفلة بمصر".

وأحيا فريق كايروكى حفلاً غنائيًا ضخمًا فى استاد القاهرة، أمس السبت، بحضور أكثر من 60 ألفًا، وافتتح الباند حفل إمباير النسخة السادسة بأغنية أصحاب الأرض دعمًا لفلسطين، وأرسال رسائل تضامنية قوية مع الشعب الفلسطيني.

وكتب على الشاشات العملاقة: "لو يذكر الزيتون غارسه لصار الزيت دمعًا"، ثم كلام: "ما افتقده كثيرًا من بيتى هو غرفتى، فيها كل شيء فيها ألعابى وفيها كل ما أريده ولو كنت أستطيع أن أعود لأخذ شيء ولكن أخذت البيت كله ورحلت.. لينا الظاهر 7 سنوات غزة نوفمبر 2023"، وهى رسالة صوتية للطفلة: "لينا الظاهر" ثم ظهر كل صور شهداء أهل غزة وسط هتافات الجمهور ورفع الجميع علامات النصر والوشاح الفلسطيني ثم غنى أمير عيد أغنية تلك قضية التي لامست كل قلوب الحضور وأن بداية الحفل تكون رسائل داعمه للفلسطينيين، وأن فلسطين ليست مجرد قضية.

ويسجل الحفل أكبر حضور جماهيرى لفريق كايروكى، وأقامه الحفل داخل استاد القاهرة، حتى يساع كل محبيهم وجمهورهم في جميع المحافظات، وعلى مدار أكثر من ساعتين أطرب الباند جميع الحضور بأجمل أغانيهم وسط حماس و تفاعل الجمهور.

وغنى أمير عيد خلال الحفل 26 أغنية منها أغانى من مسلسل ريفو و من ألبوم روكسى: " تلك قضية، روبرتو، يا أبيض يا أسود، ساموراي، الوقت فات، حاجات جوايا، اسمك ايه، بسرح واتوه، لو كان، حكمة الأيام، ماعاد صغيرا، أنا السيجارة، الكيف، اتجنن، نفسي احبك، علي باب السيما، متكتف، روما، جوني كاش، جيمس دين، هدنه، لو بكرة نهاية العالم، كنت فاكر، أنا نجم، مربوط بـ استك، كل حاجة هتعدي "

آخر أعمال أمير عيد هو ألبوم "روكسى" وطرحه فى موسم الصيف، وروكسى مينى ألبوم ضم 5 أغان، تم طرحها من خلال 3 فصول لعرض الحكاية، الفصل الأول وفيه الأغنية الأولى "حاجات جوايا"، والأغنية الثانية "اسمك إيه"، وتم تصوير الأغانى على قصة فيلم قصير أمير عيد البطل ومعه ندى أبادر، ومن إخراج نازلى أبو سيف.

كما كان الفصل الثانى مقسوم الأغنية الأولى حب تحت الإنشاء، والأغنية الثانية ناسى كل حاجة، وطرح أغنيات الألبوم على فصول متسلسلة يحكى كل فصل قصة، يكملها الفصل الذي يليه، فى فترة الخمسينيات والفصل الثالث والأخير بعنوان الدنيا هس وشاركته فى الأغنية سارة مول البلاد، وكانت بداية الفصل الثالث مشهد تمثيلى لأمير عيد مع ندى أبادر.