لويس فيتون يطلق نسخته الخاصة من "Labubu".. وسعرها خيالي

ميرنا وليد - بيروت - كشفت دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون مؤخرًا عن مجموعة أنيقة من القلادات الفاخرة التي يمكن تثبيتها على حقائب اليد.

يأتي هذا الإصدار في وقت تتصدر فيه لعبة الأطفال الصينية "لابوبو" صيحات الموضة، بعدما تحولت من لعبة بسيطة إلى إكسسوار فاخر يزين حقائب مثل "بيركين" الشهيرة من هيرميس.

بدلًا من التصاميم التقليدية ذات الطابع الوحشي، اختارت لويس فويتون أن تقدّم تصميمين جديدين. الأول مستوحى من شخصية "فيفيان" المحبوبة التي ظهرت لأول مرة عام 2017. في نسختها الجديدة تحت اسم Vivienne Fashionista، تأتي القلادة مزينة بحلقة من الفرو على شكل زهرة المونوغرام الشهيرة، ومتوفرة بثمانية ألوان مختلفة، تتراوح بين الأحمر الجريء والدرجات الهادئة. كل قطعة مصنوعة من جلد فاخر، وتزينها تفاصيل دقيقة مثل اللؤلؤ أو أحجار الراين. ويمكن استخدام هذه القلادة لتزيين الحقيبة، أو النظارات الشمسية، أو حتى وشاح أو مضرب تنس.

التصميم الثاني هو قلادة Louis Bear، التي تأتي بأربعة أشكال مختلفة لدُب فاخر بتفاصيل عصرية. أحد التصاميم يظهر الدب بقبعة وقميص رياضي ومضرب بيسبول، بينما يتزين آخر بملابس منقوشة ونظارة شمسية وسلسلة من توقيع الدار. ويبرز تصميم ثالث بدب أنيق يحمل حقيبة صفراء، يُعتقد أنها تحية لحقيبة "Millionaire Speedy" الصفراء التي ارتداها فاريل ويليامز، ويكمل مظهره بقبعة "فيدورا". أما التصميم الأخير، فيُظهر الدب بقبعة صوف وسترة جلدية من لويس فويتون.

مهما كان اختيارك، فإن كل قطعة تضيف لمسة فريدة من الفخامة إلى حقيبتك. تُباع Vivienne Fashionista بسعر 1,390 دولارًا، في حين تُطرح Louis Bear مقابل 1,270 دولارًا.