الشامي يتراجع عن منشور مثير للجدل.. من قصد؟

ميرنا وليد - بيروت - أثار الفنان السوري الشامي حالة من الجدل بسبب منشور شاركه الجمهور عبر حسابه الخاص.
كتب الشامي: "كنت مفكر الغيرة بس للنسوان"، ثم عاد وحذفه فوراً.
منشور الشامي هذا لفت أنظار الجمهور وتساءلوا عن من قصد بكلامه هذا.
من ناحية ثانية، تجاوز الديو الغنائي "ملكة جمال الكون" للفنانين تامر حسني والشامي، الـ 51 مليون و 400 ألف مشاهدة، بعد أربعة أسابيع على إطلاقه، متربعًا على صدارة قائمة الأغاني الأكثر تداولًا.
الأغنية، التي جمعت بين الإحساس والرتم الصيفي الحيوي، حظيت بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استخدمها آلاف المستخدمين في فيديوهاتهم، ما ساهم في تعزيز شعبيتها وانتشارها المتسارع.
"ملكة جمال الكون" من كلمات وألحان تامر حسني والشامي، أما التوزيع الموسيقي فكان من توقيع الشامي بالتعاون مع إليان دبس.
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