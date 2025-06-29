أحمد السقا في ورطة قانونية بعد بلاغ مها الصغير بالاعتداء

ميرنا وليد - بيروت - تباشر جهات التحقيق المختصة بمدينة 6 أكتوبر الاستماع لأقوال الممثل المصري أحمد السقا، على خلفية اتهامه بالاعتداء على طليقته الإعلامية مها الصغير، والاعتداء عليها بالضرب أمام المارة داخل أحد الكمبوندات السكنية بالمدينة.



وكانت الإعلامية مها الصغير قد تقدمت ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة أول أكتوبر، برفقة سائقها، اتهمت فيه طليقها أحمد السقا بالتعدي عليهما بالضرب والسب، وذلك خلال تواجدهما داخل الكمبوند الذي تقيم فيه.

ووفقاً لما ورد في المحضر، أفادت مها الصغير أن السقا لاحقها بسيارته أثناء تواجدها مع سائقها، وقطع عليهما الطريق، مما اضطر السائق إلى محاولة تفادي الاصطدام ومواصلة السير. وأضافت أن السقا عاد بعد ذلك واعتدى عليها بالضرب، قبل أن يعتدي على السائق عندما حاول التدخل.