ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة اللبنانية نجوى كرم رسالة محبة لزميلتها الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بعد خضوعها لعملية خطيرة.

وكتبت نجوى كرم: "انشالله تضلّي نوال الذهب بالشكل والمضمون..

ينعاد عليكي وتضلّي بنجاحاتك المعهودة"، لترد عليها نوال الزغبي قائلة: "شكرا نجوى الغالية يخليلي ياكي وتضلك بوهجك ونجاحك".

وكانت قد شاركت الإعلامية بوسي شلبي الجمهور صورة لها برفقة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، كاشفة من خلالها خضوعها لعملية جراحية دقيقة.

وعلقت بوسي على المنشور قائلة: "الحمدلله على السلامة"، لترد عليها نوال قائلة أن العملية لم تكن بسيطة، ولكنها بخير الآن دون أن تكشف تفاصيل إضافية.

كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم برسالة محبة لـ نوال الزغبي.. وهكذا ردت الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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