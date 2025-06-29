شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج شادى سرور: تقديم عمل للنجم يحيى الفخرانى كان حلما كبيرا بالنسبة لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج شادي سرور، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية "الملك لير" على المسرح القومي: أنا ممتن لإدارة المسرح القومي لاختياري لإخراج هذا العرض، وهذا كان حلما كبيرا من أحلامي أن أقف أمام النجم يحيي الفخراني فما بالك بإخراجي عملا له، لذلك لم أستطع وصف سعادتي لتقديم مثل هذا العرض مع نجم كبير بحجم يحيي الفخراني، فيكفي أن هذا الفنان حريص على أنه يكون موجودا قبل موعد البروفة، فلديه حب كبير للمسرح والشخصية التي يقدمها وللفن عموما، فأنا لي كل الشرف لأكون أحد المخرجين لهذا العرض وممتن جدا لكل فريق العمل.

ومن جانبه أكدت الفنانة إيمان رجائي سعادتها للمشاركة في عرض الملك لير مع النجم الكبير يحيي الفخراني، فمنذ اللحظة الأولى، وهي تتعلم منه الكثير سواء في الالتزام بالمواعيد أو بأخلاقه المسرحية.

وكان قد بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بالعرض المسرحي "الملك لير" للنجم يحيي الفخراني، وإخراج شادي سرور، وذلك على المسرح القومي وبحضور فريق العمل، حيث حضر النجم الكبير يحيي الفخراني والفنان طارق الدسوقي، والفنان حسن يوسف، والفنان محمد العزايزي، والفنانة إيمان رجائي، والفنانة أمل عبد الله، والفنان أحمد الناصر، والفنان إسلام عباس، والفنان ضياء شفيق، والدكتور حمدي عطية، ومدير المسرح الدكتور أيمن الشيوي.



مسرحية الملك لير



مسرحية الملك لير