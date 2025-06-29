شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف سعيد عن الـ Creative: الشغلانة تبدأ من أول البريف لحد العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أشرف سعيد - Creative Director شركة ميديا هب "سعدي جوهر" عن كواليس صناعة الإعلانات ومراحل إعدادها في بودكاست الشغلانة مع آسر أحمد، وقال: الكرييتيف هو الشخص الذى يترأس فريق الكرييتيف كله، وبيلم الأفكار ويركبها مع بعض، واللى بيفكر نعمل إه ونقولها إزاي.

وأضاف أشرف سعيد في حديثه: "الشغلانة عندي بتبدأ من أول البريف، وتبدأ تفكر بقي وتحط نفسك في المود، ولو فيه إعلان صابون بتحط نفسك في مود الصابون، ونسأل عن هدف الإعلان والرسالة اللى حابب العميل ينفذها".





ويتحدث أشرف سعيد في الحلقة عن تسلسل صناعة الإعلان وكواليس التحضيرات مع فريق الـ Creative وعن أبرز الإعلانات التي قام بتنفيذها في المجال طوال خبرته التي وصلت لحوالي عشرين عاماً في الصناعة، بالإضافة إلى حديثه عن الفرق العمل في موسم رمضان وتطور صناعة الإعلانات على مدار السنوات الأخيرة.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويُعرض يوم الأربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة بـ"الخليج 365"، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست، وكانت ضيفة الحلقة الرابعة مصممة الأزياء إيمان الخميسي للحديث عن صناعة الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت، وحل في الحلقة الخامسة الكاتب والمؤلف محمد إسماعيل أمين، والمخرج محمد سلامة ضيف للحلقة السادسة، وفي الحلقة السابعة حل الدكتور محمد مختار مدير التصوير للحديث على مهام عمليات التصوير وفي الحلقة التاسعة حل المؤلف والمخرج أحمد فوزي صالح، وكان ضيف الحلقة التاسعة المخرج باسل مبارك، وحل ضيف الحلقة العاشرة الكاتب والمؤلف محمود عزت.