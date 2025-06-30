شكرا لقرائتكم خبر عن هشام إسماعيل يتلقى عزاء والدته بمسجد الحامدية الشاذلية الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم الفنان هشام إسماعيل عزاء والدته، التي رحلت عن عالمنا اليوم وشيعت جنازتها من مسجد السيدة نفيسة، يوم الثلاثاء المقبل من مسجد الحامدية الشاذلية.

وسبق أن حل هشام إسماعيل ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، حيث كشف عن العديد من أسرار حياته، مؤكدًا أنه لا يحب أن يُوصف فقط بالفنان الكوميدي لأنه يقدم جميع ألوان الفن، ويفضل كلمة "مشخصاتي".

وأشار إلى محاولاته للخروج من الأدوار الكوميدية بالأدوار التراجيدية، وأشاد بالفنان أحمد مكي، مؤكدًا أن شخصية "فزاع" كان لها فضل كبير عليه، كما أشار إلى تدخله في سيناريو مسلسل "الكبير أوي" وإضافة بعض اللمسات في تفاصيل العمل.