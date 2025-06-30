نبيلة عبيد تحتفى بثورة 30 يونيو: أعظم يوم خرج فيه المصريون عمرى ما هنساه

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القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة نبيلة عبيد الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، حيث كتبت عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "في ذكرى 30 يونيو، بكل الحب والفخر، بنحيي أعظم يوم خرج فيه ملايين المصريين بصوت واحد.. إرادة شعب أقوى من أي مؤامرة، ويد واحدة قالت "كفاية" وقالت "تحيا مصر".



نبيلة عبيد تحتفى بذكرى ثورة 30 يونيو

وتابعت نبيلة عبيد: "30 يونيو ماكنتش بس مظاهرة، كانت صرخة وطن، وصحوة ضمير، وكانت بداية جديدة لبلدنا، رجعتلنا الأمان، والاستقرار، والكرامة، ورجّعت مصر لينا، والمستقبل لأولادنا".

واختتمت: "أنا كمصرية وكفنانة عمري ما هنسى اليوم اللي حسّيت فيه إن مصر لسه بخير، وإننا شعب لا يمكن أبدًا حد يكسَره، كل سنة ومصر بخير، كل سنة و30 يونيو شاهد على أعظم شعب في الدنيا، تحيا مصر".