شكرا لقرائتكم خبر عن الناقدة ماجدة خير الله تشيد بالفنان أحمد مجدى بعد أدائه في "فات الميعاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الناقدة ماجدة خير الله بأداء الفنان أحمد مجدي في مسلسل فات الميعاد، الذى يعرض على شبكة قنوات dmc ومنصة Watch it الرقمية، وإتقانه لشخصية "مسعد" في أحداث المسلسل، إذ ترى أن الشخصية التي يقدمها نقطة فاصلة في تاريخه الفني.

وقالت ماجدة خير الله عن أحمد مجدي عبر حسابها على فيس بوك قائلة: من كتر إتقان أحمد مجدي لتفاصيل ندالة مسعد، قربت أكرهه هو شخصيا، في الحقيقة رغم اجتهاد أحمد مجدي في أدوار سابقه تؤكد أصالة موهبته، إلا أن دور مسعد يعتبر نقطة فاصلة في تاريخه الفني، وأتمنى أن يحظي بفرص قادمة تدعم مشواره، ولا أعرف لماذا توقف عن فكرة الإخراج بعد فيلم لا أحد هناك الذي كان مختلفًا عن السائد.



أحمد مجدى

يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

‎وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.