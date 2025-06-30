شكرا لقرائتكم خبر عن دينيس فيلنوف يكشف عن فيلمه المفضل لـ جيمس بوند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الاختيار على المخرج العالمى دينيس فيلنوف، لإخراج أفلام سلسلة جيمس بوند، وفى إحدى المقابلات كشف عن فيلمه المفضل من سلسلة 007، حيث أجاب مخرج فيلم Dune، قائلاً: "سأقول إن فيلم Casino Royale، أول فيلم للنجم العالمى دانيال كريج، لا يزال أحد أفلامي المفضلة على الإطلاق، وشاهدت الفيلم عدة مرات في أوقاتى العصيبة".

على أن يبدأ المخرج العالمى دينيس فيلنوف تصوير فيلمه الجديد Dune: Messiah فى سبتمبر المقبل، وسيقوم ببطولته كل من أبطاله تيموثي شالاميه، زندايا، فلورنس بيو، أنيا تايلور-جوي وجيسون موموا.

وكان قد قدم المخرج العالمى دينيس فيلنوف تحديثًا عن الجزء الثالث من سلسلة أفلام Dune، مشيرًا إلى أن الفيلم الأخير في الثلاثية قد يصل قبل الموعد المتوقع، حيث سيبدأ العمل عليه في عام 2026.

كشف فيلنوف لموقع Deadline عن أن "استراحته" قد انتهت وسيعود لتصوير الجزء الثالث من Dune قبل الموعد المتوقع، حيث صرح عن Dune 3، أو Dune: Messiah، قائلاً: "أنا في منطقة الكتابة الآن، وسأعود خلف الكاميرا أسرع مما أعتقد".

في حديثه إلى موقع Vanity Fair، كشف فيلنوف الذي أخرج Dune لعام 2021 وDune: Part Two الذى طرح بداية العام الجارى، أن عمله مع السلسلة سينتهى مع طرح الجزء الثالث.

وكشف فيلنوف أنه على الرغم من أن Messiah هو الفيلم الثالث من سلسلة Dune، إلا أنه لا ينبغي اعتباره ثلاثية، حيث شكل الفيلمان Dune وDune: Part Two الكتاب الأول في السلسلة، وسيكون Messiah تكملة لهما، مما يجعل السلسلة تتكون من فيلمين ولكن في ثلاثة أفلام.

كما أشار فيلينويف في حواره أنه في حال نجاح فيلم Messiah، فإنه سيكون سعيدًا بتسليم السلسلة إلى مخرج أفلام آخر: إذا نجح فيلم Dune: Messiah، النجاح الذى اتمناه، فسوف يكون قد مر سنوات عديدة بالنسبة لي في عالم Arrakis، وأود أن أقدم شيئًا آخر".