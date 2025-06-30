شكرا لقرائتكم خبر عن أغنيتان من ألحان عمرو الخضرى في ألبوم رامي صبري الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الموزع عمرو الخضرى مع النجم رامى صبرى فى أغنيتين من ألحانه بألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "أنا بحبك أنت"، الأولى "بياع" من كلمات عمرو المصرى، والثانية "غلطان" من كلمات عمرو المصرى ومن المقرر طرح الألبوم خلال موسم صيف 2025، حيث بدأ بالفعل في الترويج له عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

رامي صبرى يتعاون مع فريق عمل يضم أسماء جديدة للشعراء والملحنين، بجانب عودته للتعامل مع الشاعر عمرو المصري، حيث وضع اللمسات الأخيرة للالبوم وسيطرحه فور الانتهاء من كافة التفاصيل.

رامى صبرى قدم مؤخراً أغنية "الحب عيبنا" ضمن أحداث مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز، والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى 2025، والأغنية من كلمات النجم كريم فهمى أحد أبطال المسلسل وألحان الأغنية بتوقيع عمرو الشاذلى، وحصدت الأغنية إشادات جماهيرية كبيرة وانتشرت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعى.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الموزع الموسيقى عمرو الخضرى أغنية المقص للنجم تامر حسنى ورضا البحراوي من فيلم ريستات ، العمل من بطولة، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد على والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.