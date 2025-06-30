المسرح القومي المصري يكشف تفاصيل عرض مسرحية الملك لير لـ يحيى الفخراني

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 يونيو 2025 04:20 صباحاً - عُقد منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية "الملك لير"، بحضور النجم الكبير يحيى الفخراني، على خشبة المسرح القومي المصري.

وقررت إدارة المسرح القومي المصري الكشف عن تفاصيل العرض، وأبطاله، وصنّاعه، وكواليسه، حيث من المقرر أن ينطلق العرض بداية من يوم الثلاثاء 8 يوليو، ويستمر حتى الأحد 13 يوليو، بشكل متواصل.

يحيى الفخراني يتحدث عن رموز المسرح الراحلين

واستعاد يحيى الفخراني ذكرياته مع عدد من رموز المسرح، وتحدث بتأثر عن الفنانة الراحلة سميحة أيوب، واصفاً إياها بأنها كانت سيدة قوية صاحبة بصمة إدارية وفنية لا تُنسى.

وقال يحيي الفخراني، خلال المؤتمر الصحفي لمسرحية "الملك لير": "سميحة أيوب سيدة عظيمة، عملت معاها كتير، وأول رواية ليا على المسرح كانت من إنتاجها، وفضلت ورا العمل لحد ما طلع للنور، هي مش محتاجة حد يتكلم عنها، تاريخها الفني بيحكي عنها".

وأضاف الفخراني: "كانت ست بـ100 راجل، من أكتر المديرين قوة، وكلمتها واحدة".

كما تحدث عن الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، الذي شاركه بطولة "الملك لير" في نسختها الأولى عام 2001، قائلاً: "الجميع افتقد أشرف عبدالغفور، الله يرحمه، فهو ترك لنا فنانة جميلة هي ريهام عبدالغفور".

وتابع: "دايماً بقول إنه الراجل اللي ما تقدرش تمسك عليه غلطة، التزام غير عادي، ومافيش أي زميل اشتكى منه، فهو لا يُنسى".

يحيى الفخراني يكشف عن موقف إنساني يجمعه بالراحل محمود ياسين

كشف الفنان يحيى الفخراني عن موقف إنساني جمعه بصديقه الراحل الفنان محمود ياسين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية "الملك لير"، المقام على خشبة المسرح القومي.

وقال الفخراني: "لازم أقف عند محمود ياسين شوية، فاكر كويس المكالمة اللي كلمني فيها لما كان مدير المسرح القومي، قال لي: سيبك من أي حاجة، وعايزك تيجي تقف جنبي لازم تعمل مسرحية هنا، ووقتها المسرح كان في حالة ركود".

وتابع: "استجبت لدعوته، وقدمت مسرحية "البهلوان" للكاتب يوسف إدريس، وكانت من أهم الأعمال التي قدمناها معاً على المسرح القومي، وعمري ما هنسى المكالمة دي".

أيمن الشيوي يكشف موعد انطلاق مسرحية "الملك لير"

كشف الفنان أيمن الشيوي، مدير المسرح القومي المصري، عن موعد انطلاق عرض مسرحية "الملك لير"، بطولة النجم يحيى الفخراني، موضحاً أن أول العروض ستنطلق يوم 8 يوليو المُقبل على خشبة المسرح القومي بالقاهرة.

الملصق الدعائي لمسرحية الملك لير- الصورة من المركز الصحفي للمسرح القومي

ويُعد هذا هو الظهور الثالث للفخراني في هذه المسرحية؛ إذ قدمها لأول مرة عام 2001 على نفس المسرح، ثم أعاد تقديمها عام 2019 ضمن عروض القطاع الخاص، ليعود بها للمرة الثالثة إلى جمهور المسرح القومي، في عرض طال انتظاره من محبي المسرح الكلاسيكي.



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مسرحية "الملك لير"

يشارك في بطولة العرض إلى جانب الفخراني نخبة من الفنانين، أبرزهم: طارق الدسوقي، عادل خلف، تامر الكاشف، ريم عبد الحليم، طارق شرف، محمد العزايزي، ومحمد حسن، فيما يتولى المخرج شادي سرور إخراج النسخة الجديدة من العرض.

وتتناول المسرحية الشهيرة، المأخوذة عن نص الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، مأساة الملك لير، الذي يقرر تقسيم مملكته بين بناته الثلاث، بناءً على ما يعبرن به من حب، ليقع ضحية الخداع، ويكتشف متأخراً حقيقة من كانت الأصدق بينهنّ.

وتُعد المسرحية من أبرز تراجيديات شكسبير، وتحمل رسائل خالدة حول الغرور والخيانة والعدالة.



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