شكرا لقرائتكم خبر عن رامى إمام يحتفل بعقد قران ابنه حفيد الزعيم عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

احتفل المخرج رامي إمام بعقد قران نجله عادل حفيد الزعيم عادل إمام، حيث عقد قرانه على فريدة أشرف مدربة اللياقة البدنية، وسط حضور عدد من المقربين.

وكان بدأ عادل رامى إمام حفيد الزعيم في الظهور الإعلامى الفترة الماضية، وتحديدا في العرض الخاص لفيلم المشروع x بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذى أقيم في دار الاوبرا المصرية، حيث ظهر بصحبة والده المخرج الكبير رامى إمام.

ويُعد فيلم المشروع X أحد أضخم الإنتاجات السينمائية فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره فى خمس دول هى: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائى العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.