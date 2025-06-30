شكرا لقرائتكم خبر عن صيف 2025.. نانسي عجرم تغني في مصر الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم لزيارة مصر خلال شهر يوليو المقبل، لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات صيف 2025، وذلك يوم السبت الموافق 26 يوليو، في الساحل الشمالي.

ومن المقرر أن تقدم نانسي خلال الحفل باقة متنوعة من أبرز أغانيها، سواء من ألبومها الجديد أو من أرشيفها الغنائي الحافل بالأعمال الناجحة التي يعشقها جمهورها في الوطن العربي.

وانتهت مؤخرًا النجمة اللبنانية نانسي عجرم من تسجيل أغنية جديدة، ولم يتم الاستقرار على اسمها النهائي بعد، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي طارق مدكور.

ومن المنتظر أن يتم طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية، ضمن خطة نانسي لتقديم تجارب فنية متجددة خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أغنية "طول عمري نجمة"، عبر إحدى المنصات، وهي الأغنية التي تعتبر آخر ما لحن الملحن الراحل محمد رحيم وهي كلمات من الشاعر هاني عبد الكريم، والتوزيع الموسيقي لـ ألكسندر مسيكيان.

يذكر أن اسم المطربة اللبنانية نانسى عجرم تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية، وذلك بعدما ظهرت مع زوجها الطبيب فادي الهاشم، في مقطع فيديو متداول عبر إنستجرام، من حفل سحور خلال شهر رمضان ماضى، وهى تغني لزوجها وتداعبه على نغمات أغنية طول عمري نجمة.