شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يستعد لألبومه الجديد بتعاون ثلاثي مع محمد عبد المنعم وزيزو فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الملحن محمد عبد المنعم مع النجم حكيم في ألبومه الغنائي الجديد، حيث يجمعهما العمل في ثلاث أغنيات مميزة، الأغنية الأولى من كلمات الشاعر محمد النجار، بينما تولى توزيعها الموسيقي زيزو فاروق، وهو أيضًا المسئول عن توزيع الأغنيتين الثانية والثالثة، ومن المقرر أن يبدأ تسجيل هذه الأعمال خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادًا لطرح الألبوم قريبًا.

وكانت آخر أعمال النجم حكيم هى أغنية "بتاع مصلحتك"، على جميع المنصات الموسيقىة، وحصدت الأغنية مليون و250 ألف مشاهدة منذ طرحها حتى الآن على "يوتيوب"، وهى من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع محمد مصطفى، وتتميز بالطابع الشعبي المميز الذي ينسجم مع أسلوب حكيم الغنائي الحماسي والإيقاع السريع.

ومن كلمات أغنية بتاع مصلحتك: عايز تبعد عادي براحتك.. أنا معجب جدًا بصراحتك.. ده أنا من أول مرة قابلتك.. عارف أن أنت بتاع مصلحتك.. لو مفكر إني هزعل وإن قلبي حزين عليك.. يبقي شكلك مش عارفني والشيطان ضاحك عليك.