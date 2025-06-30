زياد الرحباني وصف هذه السيدة بالـ "حمارة "

ميرنا وليد - بيروت - "أول مرا ضهرت معها، حمارة كانت"، تصريح قاله الفنان اللبناني زياد الرحباني، في لقاء قديم له على قناة الـLBCI.



الرحباني وبأسلوبه الساخر والمليئ بالمزاح أوضح:"كان لازم تضهر ضدي مش معي، مش عارفة شو كان ناطرة، متوقعة إني معروف وابن فلانة وفلان وكذا، يعني ممتاز بكل شي، لشو بدا تتعبني، متطلبة كتير جداً، وأنا ما كنت فاضي، مش عارفة إنو الواحد معقول يكون ما إلو جلادة، أو نعسان أو عم يجمع طوابع، كنت جمع طوابع، ومضيع طابع سهران كل الليل، يا انتي يا هوي معكون عشر دقايق، لما توصل لهالمرحلة تقول أنا استعجلت والحق عليي".