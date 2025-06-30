هذا الفيلم شارك في تكوين شخصية آسر ياسين.. تعرفوا إليه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 يونيو 2025 10:23 صباحاً - تحدث النجم آسر ياسين عن كواليس فيلمه "رسائل البحر" الذي شاركته في البطولة الفنانة بسمة؛ مشيراً أن هذا الفيلم ساهم في تكوين شخصيته، كما كشف عن تفاصيل مقابلته مع المخرج الكبير داوود عبد السيد؛ وذلك خلال حلوله ضيفاً في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية والنجمة إسعاد يونس؛ المذاع على قناة " DMC ".

آسر ياسين: فيلم "رسائل البحر" ساهم في تكوين شخصيتي

تحدث النجم آسر ياسين عن أهمية الفن في حياته؛ موضحاً أن التنوع في أدواره ساهم في بناء وتكوين شخصيته؛ حيث قال: "فرق جداً في شخصيتي لأنه كان في مرحلة تحولمن العشرينيات إلى الثلاثينيات".

وأكمل آسر: "شخصية يحيى في الفيلم وهو شخص يخرج للحياة، تتزامن في هذا الوقت مع شخصيتي وهي خروجي في السن دا للحياة والفن، كما ساهم في تكوين اختياراتي وتحديد نوعية الأفلام التي أقدمها سواء كانت تجارية أو مهرجانات، وأنا كنت أريد عمل الاثنين معاً".

وأضاف آسر ياسين: "فتزامن الشخصيات كان بالنسبالي شئ قدري جداً، وحتى الآن تعلمني"؛ مشيراً إلى دعم الفنانة إسعاد يونس له من خلال هذا الفيلم، حيث هي من قامت بتوزيعه، ومن الشخصيات المؤثرة جداً والتى يحترمها وكان دائماً يتمنى أن يظهر معها في البرنامج وقد حدث.

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هذه تفاصيل مقابلة آسر ياسين مع المخرج داوود عبد السيد

وخلال الحلقة أوضحأن العمل مع مخرج كبير مثل داوود عبد السيد كان بمثابة حلم بالنسبة له، ولم يتخيل يوماً أن يتحقق بهذه الصورة قائلاً: "كنت وقتها بصور مسلسل "لحظات حرجة" مع المخرج شريف عرفة، وفوجئت باتصال هاتفي من المخرج الكبير داوود عبد السيد يطلب فيه مقابلتي".

وأضاف آسر: "قابلته وفوجئت أنه بيرشحني لبطولة الفيلم، لم أصدق أو أستوعب وقتها وكنت مبسوط جداً أني هكون مع مخرج كبير مثله في عمل، سلّمني السيناريو وقرأته كله 3 مرات في وقت قصير جداً من كتر ما شدّني"، مشيراً إلى أن مشاركته في الفيلم كانت محطة فارقة في مشواره الفني، قائلاً: "بعد ما الفيلم اتعرض في السينما، ماكنتش مصدق إن أنا بطل الفيلم ده وكانت سنّى وقتها 28 عاماً، وإني اشتغلت مع مخرج بحجم داوود عبد السيد، اللي يعتبر واحد من أساتذة الإخراج في مصر"، موضحاً أن هذا الفيلم تسبب له بمشكلة في بداية مشواره الفني؛ لأنه كان من أعظم طموحاته العمل مع داوود عبد السيد؛ حيث قال: "أنا الفيلم دا عمللي مشكلة لأن كان من طموحاتي العمل مع داوود عبد السيد، فماذا أعمل بعده؛ فقعدت فترة بعدها أشوف البوصلة بتاعتي أو أشوف القدر هيوديني لفين، وبعدها عملت فيلم "بيبو وبشير" مع منة شلبي".

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فيلم "رسائل البحر"

صدر فيلم "رسائل البحر" عام 2010، من تأليف وإخراج، ويُعد من أبرز الأعمال السينمائية التي ناقشت قضايا الإنسان والهوية والعزلة بشكلٍ فلسفي وإنساني عميق.

وتدور أحداث الفيلم حول "يحيى"، طبيب يعاني من تلعثم في الكلام، يقرر أن يترك مهنته ويعود إلى الإسكندرية – مدينته التي تربى فيها – باحثاً عن ذاته وسط عالم مليء بالتناقضات والصراعات الداخلية والخارجية؛ ومن خلال "يحيى"، يرصد الفيلم صراعات الإنسان المعاصر، والاغتراب في وطنه. وشارك في بطولة الفيلم مع النجم آسر ياسين كلٌ من بسمة، صلاح عبد الله، محمد لطفي، مي كساب وآخرون.

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