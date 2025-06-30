هل سيُطرح فيلم الشايب قريباً؟ آسر ياسين يُجيب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 يونيو 2025 10:23 صباحاً - كشف الفنان آسر ياسين تفاصيل جديدة عن فيلمه "الشايب"، الشخصية التي حققت نجاحاً كبيراً خلال طرحها في فيلم "ولاد رزق 3"، والذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية وقت عرضه، حيث حلّ آسر ياسين ووالدته السيدة منى الدغيدي ضيفا مع الإعلامية والنجمة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "DMC "؛ وخلال البرنامج كشف آسر عن الكثير من الأسرار في حياته العملية والأسرية بالإضافة إلى بداياته الفنية، بالإضافة إلى الكشف عن تفاصيل فيلمه "الشايب".

هل سيُطرح فيلم "الشايب" قريباً؟

كشف آسر ياسين السبب وراء تأخر الإعلان عن بدء تصويروالمأخوذ عن شخصية "" في فيلم ولاد رزق، حيث قال: "إحنا شغالين حالياً في مرحلة كتابة السيناريو وشغالين عليه إن شاء الله لأن الشخصية كانت مكتوب لها فيلم وتم تسميته".

وأكمل ياسين: "السيناريست صلاح الجهيني هو كاتب فيلم ولاد رزق والشايب، قال لي ماتيجي ندخل الشايب عالم ولاد رزق في آخر مشهد نشوف هيعمل إيه، لما علمنا كده والجزء الثاني من الفليم نزل الشخصية عملت صدى كبير في الشارع وعند الجمهور من غير ما يتكلم حتى".

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وأضاف آسر ياسين: "أثناء تصوير فيلم ولاد رزق 3 صلاح الجهيني قال تعالوا ندخل الشايب في أحداث الفيلم، ولما روحت السعودية مكنش فيه سيناريو مكتوب، وعقبال ما كتبوا السيناريو كان عندنا فكرة هنعمل إيه، والشخصية عملت رد فعل هايل وأنا بحب الكارتار ده لأني بحب الموتوسيكلات وبحب اللون الأسود"، ثم مازح آسر ياسين إسعاد يونس طالباً منها الظهور معه في "الشايب"، قائلاً: "تطلعي معايا في الشايب"، لترد عليه إسعاد: "أطلع معاك في أي حتة".

فيلم "ولاد رزق 3 – القاضية"

تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3"، الذي يأتي تحت عنوان: "القاضية"، بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليُلقي بظلاله على "ولاد رزق"؛ ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

الفيلم من بطولة: أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وأحمدالرافعي. وضيوف الشرف: كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، وفيدرا. والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films،Film Square وG creations، وتوزيع خارجي من Orient Films وSela Studios، بالإضافة إلى دعم من الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض.

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