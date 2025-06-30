جيسيكا عازار تطل من مسبح منزلها الفخم.. وحركات ابنها تلفت الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - وثقت الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار، أوقات عائلية دافئة مع ابنها فهد داخل منزلها الفخم في بيروت.

وشاركت جيسيكا متابعيها عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي، مقطع فيديو لها، ظهرت فيها برفقة ابنها فهد داخل حوض السباحة في منزلها.

وظهرت جيسيكا في الفيديو وهي ترقص مع ابنها في الماء وتعلمه السباحة. ولفت الطفل الأنظار بحركاته اللطيفة إذ ظهر مستمتعا وهو يسبح مع والدته.

يذكر أن جيسيكا كانت قد شاركت الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، إحتفلت من خلالها بمرور أربع سنوات على عقد قرانها على زوجها رجل الأعمال اللبناني محمد صوفان.

وظهرت جيسيكا بالصور من عقد القران المدني الذي أقاماه في قبرص، وعلقت قائلة: "4 سنوات من السعادة".



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